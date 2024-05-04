العروبة يخطف بريق «الأولى».. وأضواء «المحترفين»

ظفر العروبة بدرع دوري الدرجة الأولى قبل أربع جولات من ختام المنافسات، بفوزه على مضيفه «غلف إف سي» بهدفين نظيفين، أمس، ضمن الجولة الـ30، وتأهل رسمياً إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، رافعاً رصيده في القمة إلى 70 نقطة.

ولن يتمكن دبا الفجيرة الثاني (56 نقطة، لديه ثلاث مباريات متبقية)، ودبا الحصن الثالث (55 نقطة، لديه أربع مباريات) من الوصول إلى نقاط العروبة الذي احتفل لاعبوه باللقب.

وسجل هدفي العروبة الإيطالي فابريكيو فيرنانديز في الدقيقة (26)، والسنغالي محمد ديوب (90+4).

ويُعدُّ هذا الصعود الثالث للعروبة في مسيرته الكروية، والثاني منذ تطبيق الاحتراف، كما نجح الفريق في تحقيق أرقام جديدة خلال الموسم الحالي، منها الحسم المبكر للتأهل إلى دوري المحترفين، والفوز بعدد قياسي من المباريات بلغ 22 انتصاراً، مقابل أربعة تعادلات، وخسارة واحدة حتى الجولة الحالية.

من جهته، وصف مدرب العروبة، البرتغالي برونو بيريرا صعود الفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين، والفوز بدرع الدرجة الأولى، بأنه إنجاز مستحق، ونقطة مضيئة في مسيرته الرياضية كمدرب، معبراً عن سعادته بتحقيق كل الأهداف المرسومة، مقدماً الشكر لمجلس إدارة النادي، للدور الداعم الذي ساعده في قيادة الفريق للصعود مجدداً إلى الأضواء.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم أفكر يوماً منذ قدومي إلى النادي في شيء سوى كيف يمكنني أن أنجح في قيادة الفريق للصعود إلى دوري الأضواء، وكانت سعادتي تكبر يوماً بعد آخر مع كل فوز يحققه الفريق، ومع كل فرحة تعيشها إدارة النادي التي أقدّم لها الشكر والتقدير، وأشكر جمهور العروبة الذي كان عاملاً مهماً بالنسبة لي في تحقيق اللقب».

برونو بيريرا:

إنجاز مستحق ونقطة مضيئة في مسيرتي الكروية.

أرقام العروبة في دوري الدرجة الأولى

27 مباراة

22 فوزاً

1 خسارة

4 تعادلات

70 نقطة