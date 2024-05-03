«جزر دبي» تستضيف رابعة جولات «الإمارات للتجديف»

تحتضن مياه جزر دبي يوم غدٍ وبعد غدٍ سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ويشهد السباق منافسة على ألقاب 12 فئة للرجال والسيدات وفي مختلف الأعمار، كما تتنافس الفرق على انتزاع كأس التفوق العام في هذه الجولة.

ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية، خاصة أنه يجمع نخبة أبطال وبطلات ومنتسبي الأندية والفرق والأكاديميات المتخصصة في رياضة التجديف الحديث في الدولة، إضافة إلى نجوم المنتخبات.

وبالتزامن مع الحدث، ينظم أيضاً سباق دبي للشراعية الحديثة (الجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات للشراع)، التي تستمر يومين متتاليين وتتضمن تسع فئات.

• يشهد السباق منافسة على ألقاب 12 فئة للرجال والسيدات.