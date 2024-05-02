النصر يقصي «الفرسان» ويبلغ نهائي الكأس

تأهل النصر إلى نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، عقب فوزه، أمس، على شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على استاد الوصل في زعبيل، ليضرب «العميد» موعداً من العيار الثقيل مع الوصل في المباراة النهائية، حيث كان الوصل فاز بنتيجة (4-1) على كلباء، أول من أمس.

ولعب الفريقان بحذر في الدقائق الـ10 الأولى من اللقاء، قبل أن يتفوق النصر في الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، ويحرز النجم المغربي عادل تاعرابت هدفاً مميزاً من مجهود فردي رائع، بعدما راوغ مهاجم شباب الأهلي يحيى الغساني، وسدد كرة صاروخية في مرمى حارس شباب الأهلي حسن حمزة (الدقيقة 12).

وعلى الرغم من سيطرة «العميد» على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لشباب الأهلي، فإن النصر سدد كرة واحدة فقط باتجاه المرمى، أسفرت عن هدف تاعرابت، بينما نشط «الفرسان» بعد مرور 20 دقيقة، وأهدر الغساني فرصة محققة عندما تلقى تمريرة من يوري سيزار، وانفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة بجوار القائم (21)، قبل أن يعوض الغساني الفرصة بعدها بدقيقة، وتلقى تمريرة من إيغور جيسوس، وانفرد بالمرمى وسدد الكرة بمهارة على يمين حارس النصر أحمد شامبيه، محرزاً هدف التعادل (21). وفي الدقيقة 44 رد لاعب شباب الأهلي لوكا على هدف تاعرابت، وأحرز الهدف الثاني لفريقه بالطريقة نفسها من كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (44).

وفي الشوط الثاني، واصل النصر استحواذه على الكرة، لكن من دون خطورة على المرمى، واعتمد «العميد» على التسديد من خارج منطقة الجزاء، ولعب موسى ندياي كرة علت العارضة (60)، بينما تألق حسن حمزة في التصدي لفرصة خطرة من ندياي الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها بكعبه، لكن حارس مرمى شباب الأهلي أمسك الكرة بثبات (67).

وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما حصل لوكا على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء (86)، قبل أن يحرز البوسني سمير ميميشيفيتش هدف التعادل للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

واحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وتفوق «العميد» رغم إهداره أكثر من فرصة قبل أن يحرز خالد جلال الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة 111، وأضاف تاعرابت الهدف الرابع في (117)، وعلى الرغم من تسجيل رينان الهدف الثالث لشباب الأهلي (119) فإنه لم يكن كافياً ليحسم النصر التأهل إلى المباراة النهائية.