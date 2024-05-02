توقيع عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج 2028

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للشطرنج، عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج الـ47، الذي سيقام في عام 2028، بعد أن فازت أبوظبي بالاستضافة في ديسمبر الماضي بالتصويت الإلكتروني بـ96 صوتاً مقابل 60 صوتاً لمدينة جنوة الإيطالية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة، التي تقام على مدى أسبوعين، مشاركة 200 اتحاد في فئة الذكور، و160 اتحاداً في فئة الإناث، و80 اتحاداً في فئة أصحاب الهمم، ويتكوَّن كلُّ فريق في هذه الفئات من أربعة لاعبين أساسيين ولاعب احتياطي.

وبموجب العقد، تستضيف العاصمة أبوظبي أيضاً أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج لأصحاب الهمم الرابع، ومؤتمر الاتحاد الدولي للشطرنج الـ98.

شهد مراسم التوقيع، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف إسماعيل الخوري، نائب رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وقّع العقد، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دوفوركوفيتش، في مقر نادي أبوظبي للدرّاجات في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

وثمّن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والرياضيين، مشيراً إلى أن أولمبياد الشطرنج المرتقب سيحظى باهتمام كبير من كل الجهات، وسيستفيد من خبرة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، متوقعاً أن يشهد الأولمبياد منافسات مثيرة بين جميع المشاركين، وعبّر عن ثقته بتحقيق منتخب الإمارات مراكز متقدمة في هذا الحدث الكبير.

من جانبه، أعرب عارف العواني عن فخره بتوقيع عقد استضافة أولمبياد الشطرنج، وقال: «البطولة تمثّل نقلة نوعية كبيرة على مستوى المنطقة، ونعد الجميع بتقديم نسخة استثنائية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم».

وأشاد بجهود أندية أبوظبي والعين للشطرنج والاتحاد الآسيوي والمحلي، في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتنظيمهم للعديد من البطولات على مدار السنة، مشيراً إلى أن أبوظبي على أهبة الاستعداد لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، لما تتمتع به من بنية تحتية مميّزة تتوافر فيها كل المقومات.

من جهته، قال أركادي دوفوركوفيتش: «فخورون بالعودة مجدداً إلى الإمارات بعد نسخة عام 1986 التي أقيمت في دبي، إن مستوى التطور في هذا البلد مذهل، وكل شيء جديد ومريح للغاية، واثقون بأن أبوظبي ستكون فرصة استثنائية لنا جميعاً في أولمبياد 2028».

• أبوظبي فازت بالاستضافة بـ 96 صوتاً مقابل 60 صوتاً لمدينة جنوة الإيطالية.