الوصل مُقنع بالدوري.. ممتع في الكأس

بلغ فريق الوصل نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بانتصاره العريض والممتع على اتحاد كلباء (4-1)، أمس، على استاد الشارقة، ليبقي على حظوظه قائمة في تكرار إنجاز 2007 حينما توّج وقتها بالثنائية، إذ يطمح «الإمبراطور» إلى الفوز أيضاً بلقب الدوري هذا الموسم، لاسيما أنه يتصدر حالياً الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي بأداء ثابت ومقنع.

وينتظر الوصل تحديد منافسه في النهائي من خلال لقاء اليوم الذي يجمع النصر وشباب الأهلي، ما يعني أن المباراة النهائية التي ستقام على استاد هزاع بن زايد ستكون بمثابة «ديربي دبي» آخر مرتقب.

وبالعودة للمباراة، فقد قصّ الوصل شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 35، بعد أن استثمر إحدى فرصه العديدة في الوصول إلى شباك منافسه عقب جملة تكتيكية رائعة، وصلت معها الكرة للاعب آداما ديالو داخل منطقة الجزاء الذي لم يتردد بإيداعها في الشباك، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وانطلقت الحصة الثانية برغبة واضحة لدى لاعبي اتحاد كلباء في العودة للمباراة، وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 69، حينما استغل المتألق مهدي قائدي الثغرات في خط دفاع الوصل، وسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس خالد السناني.

ومع مرور الوقت استعاد الوصل السيطرة على مجريات المواجهة، ونجح البديل سياكا سيديبي في وضع «الأصفر» في المقدمة مجدداً في الدقيقة 76، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتعقد موقف «النمور» بعد طرد لاعبه دانيل بيسا بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد ركله من دون كرة للاعب الوصل نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 83، واستفاد لاعبو «الإمبراطور» بصورة مباشرة من النقص العددي في منافسهم، وسجلوا هدف تعزيز التقدم بواسطة سفيان بوفتيني في الدقيقة 84، قبل أن يختتم زميله ألكسيس بيريز مهرجان الأهداف في الدقيقة 1+90.