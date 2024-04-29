كايو: الوصل لم يربح شيئاً حتى الآن

أكّد لاعب الوصل كايو كانيدو، أن «الإمبراطور» لم يربح شيئاً حتى الآن في الموسم الحالي، رغم المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق، وتحقيقه نتائج أسهمت في تصدره لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوصل يخوض أهم مرحلة في الموسم»، موضحاً: «يجب أن نواصل القتال واللعب بكامل طاقتنا في المباريات المتبقية، لأن الأهم هو أن ننهي الموسم بقوة، حيث إنها فترة حصد ما بذلناه وقدمناه طوال الموسم».

وتحدث كايو عن تعادل الوصل على ملعبه في زعبيل مع الجزيرة بهدفين لكل فريق في الجولة الـ21، وقال: «كنا نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة أمام فريق قوي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وكان من المهم ألا يخسر الفريق ويحتفظ بسجله خالياً من الهزائم في الدوري، إذ إنه دائماً ما يكون جيداً أن نواصل حصد النقاط، لذلك النقطة التي حصلنا عليها، عززت من موقعنا في صدارة ترتيب الدوري».

وواصل حديثه: «عندما لعبنا مع حتا وحققنا الفوز لم تكن المباراة سهلة أيضاً، نحن نلعب على ملعبنا دائماً من أجل الفوز، ولكن كما ذكرت، ليس من السهل أن تحقق الانتصار في جميع المباريات».

وأضاف: «نحن نعلم ما هو هدفنا، ويجب أن نلعب أي مباراة مقبلة على أننا لم نربح أي شيء حتى الآن، لذلك يجب أن يضع اللاعبون أقدامهم على الأرض، وألّا يفكروا في الفوز باللقب، قبل أن نقدم كل ما لدينا في الجولات الست المتبقية من المسابقة».

وتابع: «أي فريق يلعب ضدنا يرغب في تحقيق الفوز علينا، وهذا طبيعي بسبب النتائج التي حققها الوصل منذ بداية الموسم وعدم خسارته أي مباراة في الدوري، وهو ما يزيد من صعوبة أي مباراة نخوضها، لكننا نستطيع أن نتجاوز هذا التحدي باحترام أي فريق نلعب ضده ونكون في كامل تركيزنا في كل مباراة، دون أن نفكر في الخطوة التالية قبل أن ننتهي من المباراة التي نلعبها».

وشدد لاعب المنتخب الوطني على أن الوصل يجب أن يستعد جيداً لمباراته المقبلة أمام اتحاد كلباء في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وقال: «سنغلق ملف الدوري بشكل مؤقت، لدينا مباراة قوية أمام اتحاد كلباء في الكأس، وهي مباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ إن المنافس تغلب على العين في الدور ربع النهائي، ولديه طموحات كبيرة في التأهل إلى النهائي، والأمر نفسه بالنسبة إلى لاعبي الوصل».

وزاد: «بطولة كأس رئيس الدولة لا تقل أهمية عن الدوري، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم، وأن نحقق الفوز حتى يتأهل الوصل إلى النهائي، وتتبقى أمامنا مباراة واحدة فقط للتتويج بلقب بطولة مهمة وغالية بالنسبة لنا جميعاً».

• «يجب أن نواصل القتال واللعب بكامل طاقتنا في المباريات المتبقية من الموسم».