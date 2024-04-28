شباب الأهلي يواجه البطائح في انطلاق نصف نهائي كأس السلة

تنطلق اليوم الساعة الثامنة مساءً مباراتا نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، حيث يستضيف شباب الأهلي البطائح، ويحلّ الوصل ضيفاً على النصر.

ومنحت القرعة شباب الأهلي والنصر بطاقة التأهل المباشرة إلى دور الأربعة، فيما خاض الوصل والبطائح ربع النهائي مساء الأربعاء الماضي بنظام خروج المغلوب، حيث فاز الوصل على الشارقة بفارق نقطة، وبنتيجة (95-94)، وكذلك فاز البطائح على الظفرة بواقع (89-68).

ويطمح شباب الأهلي والنصر إلى مواصلة عروضهما القوية في الموسم الحالي، حيث تواجها في سلسلة نهائي الدوري خلال الفترة الأخيرة، وحسم شباب الأهلي لقب المسابقة.