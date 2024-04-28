إعداد المنتخب على طاولة اجتماع اتحاد الكرة والرابطة والأندية

علمت «الإمارات اليوم» أن اجتماعاً مرتقباً سيتحدد موعده لاحقاً، يضم اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين، والأندية، لوضع خريطة طريق المسابقات المحلية للموسم الكروي المقبل 2024-2025، بحيث تراعي «روزنامة» هذه المسابقات برنامج إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً على صعيد الدور الثالث (المرحلة الأخيرة) من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال، وإلى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد أن تصدر مجموعته بحصده العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، قبل انتهاء التصفيات بجولتين.

وعلى الرغم من أن «الأبيض» كان قد تأهل إلى الدور المقبل في المونديال، فإنه تبقت له مباراتان في تصفيات الدور الثاني، إذ يواجه نيبال في السادس من يونيو المقبل، والبحرين في 11 منه.

ويُنتظر أن تركز «روزنامة» الموسم الجديد على إعطاء الأولوية لإعداد المنتخب، ومنحه الفرصة الكاملة للتجهيز، والإعداد الجيد للاستحقاق المرتقب، سواء على صعيد المعسكرات أو المباريات الودية التي سيخوضها في إطار الاستعداد للمرحلة النهائية من التصفيات.

ويناقش الاجتماع المرتقب خريطة الطريق التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، حتى لا يكون هناك تداخل بين إعداد الأبيض وبرمجة المسابقات المحلية خلال الموسم الجديد.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب متابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين التي وصلت حتى الآن إلى الجولة 21 من أصل 26، للتعرّف - عن قرب - إلى مستويات اللاعبين، تمهيداً لاختيار عناصره الجديدة لمباراتي نيبال والبحرين.

ويترقب المنتخب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم عقب انتهاء الدور الثاني، إذ سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما سيكمل أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، الطريق إلى النهائيات من خلال الدور الرابع للتصفيات لإكمال عقد المنتخبات المتأهلة.

. الاجتماع ينسق مواعيد إعداد المنتخب مع برمجة المسابقات المحلية خلال الموسم الجديد.