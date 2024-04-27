مواطن بعمر 40 سنة يتأهل إلى مونديال الترايثلون

كشف لاعب نادي الجزيرة في الترايثلون، عبدالله اللقيطي، عن حسمه التأهل للمشاركة في منافسات بطولة العالم للترايثلون (الرجل الحديدي) التي ستقام في نيوزيلندا ديسمبر المقبل، وذلك بعد حلوله ضمن الـ10 الأوائل في بطولة البحرين للترايثلون المؤهلة إلى المونديال.

ونجح اللقيطي في تحقيق الأرقام المعتمدة عالمياً في مسابقات الترايثلون الثلاث (السباحة والدرّاجات الهوائية والجري).

وتمكن اللقيطي من التأهل إلى بطولة العالم وهو في عمر 40 سنة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أدرك صعوبة المنافسات العالمية، لكنني أواصل الاستعداد بشكل منتظم للوصول إلى الجاهزية التامة، وهدفي رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، والإسهام بنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة».

وتابع: «أطمح إلى إكمال سباقات المونديال، وتحقيق مركز جيد بأن أكون بين أفضل 50 متسابقاً عالمياً في هذه اللعبة، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة من نجوم العالم». وأضاف: «رياضة الترايثلون تحتاج إلى تدريبات يومية، ومع الالتزام بقوانينها، تصبح المنافسة فيها سهلة. وأنا أمارس الترايثلون بشكل عام والسباحة والجري وركوب الدرّاجات الهوائية منذ نعومة أظافري، وتعودت عليها، لذلك أطمح إلى الاستمرار فيها دون تحديد عمر معين للتوقف». وأضاف أن الترايثلون كرياضة تحظى بممارسة جيدة في الإمارات، لكن هناك حاجة ماسّة إلى إنشاء أكاديمية تُعنى بهذه الرياضة، لتعزيز ممارستها واكتشاف المواهب وتطويرها. وسبق لعبدالله اللقيطي أن أحرز المركز الأول في كثير من البطولات المحلية والخارجية، حيث حصل على 79 ميدالية، بينها 44 ذهبية، في مختلف البطولات التي شارك فيها.

. عبدالله اللقيطي يشارك في مونديال نيوزيلندا ديسمبر المقبل.