النصر وكلباء يكتفيان بنقطة.. وبني ياس يقسو على "الإعصار"

أفلت النصر من كمين الخسارة أمام ضيفه اتحاد كلباء وحول تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2، وذلك في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين اليوم. وعانى النصر بسبب غياب 6 من لاعبيه بداعي الإصابة والمرض، ليضع بذلك "الأزرق" النقطة 35 في رصيده، وفي المقابل، وصل "النمور" إلى النقطة 21.

وقص كلباء شريط أهداف المباراة مبكراً وتحديداً في الدقيقة 10 بواسطة مهدي قايدي، وقبل أن يستفيق أصحاب الأرض من صدمة الهدف عزز اندريس فومبيرجر تقدم "النمور" بالهدف الثاني في الدقيقة 13 ليعقد من موقف "العميد". لكن النصر استطاع لاحقاً ان يتماسك ويقلص الفارق بواسطة مانولو غابياديني في الدقيقة 1+45.

وعاد أصحاب الأرض من استراحة بين الشوطين بمعنويات مرتفعة نظراً لتقليصهم الفارق، وهو ما مكنهم من تسجيل هدف التعادل مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 62 بواسطة مانولو غابياديني، وهو الهدف الذي استمرت بعده المحاولات من الطرفين دون تغيير في نتيجة التعادل. وفي مباراة أخرى، استعاد بني ياس ذاكرة الانتصارات، وحقق فوزاً عريضاً بنتيجة 4-2 على ضيفه حتا، ليصل "السماوي" إلى النقطة 22، مبتعداً عن دائرة الخطر، بينما في المقابل، تجرع "الإعصار" هزيمته الـ 16 ليتأزم بذلك موقفه بعد أن تجمدت نقاطه عند 6 فقط.

وكان بني ياس افتتح التسجيل في الدقيقة 1+45 بتسديدة من تاولانت سيفيري، لكن "الإعصار" عاد سريعا وسجل التعادل بتسديدة مخادعة عن طريق غابريل سوزا في الدقيقة 3+45. ومع انطلاق الحصة الثانية، عاد سيفيري وسجل الثاني له ولفريقه برأسية في الدقيقة 51، غير أن الضيوف أعادوا المباراة لنقطة البداية من جديد بإحراز التعادل في الدقيقة 54 بواسطة تشيسوم تشارلز. لكن قائد بني ياس فواز عوانة أعاد التقدم لفريقه في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميله غاستون سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 69.