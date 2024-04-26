منتخب أميركا للسلة يستعد لأولمبياد باريس في أبوظبي..3 مباريات من العيار الثقيل

انطلقت مبيعات تذاكر مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة في أبوظبي 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وتشمل الفعالية 3 مباريات بين منتخبات الولايات المتحدة وأستراليا وصربيا لكرة السلة للرجال، وذلك في المحطة الدولية الأولى للمنتخب الأميركي ضمن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة لاستضافة المباريات للعام الثاني على التوالي في العاصمة الإماراتية. ويلتقي المنتخب الأمريكي نظيريه الأسترالي والصربي يومي 15 و17 يوليو على الترتيب، فيما يتواجه المنتخبان الأسترالي والصربي يوم 16 يوليو. وتقام المباريات في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات في الاتحاد أرينا، وستُبث مباشرةً على قناة فوكس سبورتس 1، ويمكن شراء التذاكر الآن عبر الموقع الإلكتروني: ticketmaster.ae.

وقال جيم تولي، الرئيس التنفيذي لاتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة: "متحمسون للتعاون مجدداً مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، عقب الأصداء الإيجابية لتجربتنا الأولى في الإمارة خلال العام الماضي التي كانت مُميزة للغاية. ونلتقي منتخبي صربي وأستراليا، المصنفَين ضمن أفضل 5 منتخبات وطنية، ما يمنحنا فرصة خوض لقاءات قوية تدعم جاهزيتنا للألعاب الأولمبية. ونتطلع إلى انطلاق المباريات صيف 2024".

ورسخت أبوظبي مكانتها وجهة مفضلة للبطولات والفعاليات الرياضية العالمية، حيث استضافت بنجاح الأسبوع الدولي لكرة السلة 2023، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي المُقدّمة من شركة "القابضة" (ADQ) منذ عام 2022.

وتشهد الفعالية سلسة من المباريات التي تدعم استعدادات منتخبي الولايات المتحدة للرجال والسيدات للبطولات الكبرى، بما في ذلك كأس العالم والألعاب الأولمبية.