العين يقترب من المشاركة في مونديالين للأندية

قطع فريق العين خطوة كبيرة نحو تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا، عقب تجاوزه الهلال السعودي في نصف النهائي، إذ بات «الزعيم» مرشحاً للمشاركة في بطولتين لمونديال الأندية في حال نال لقب البطولة القارية الحالية.

وسبق للعين أن التقى فرق شرق القارة الصفراء في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا مرتين من قبل، إذ نال اللقب في 2003 على حساب تيرو ساسانا التايلاندي، بينما خسره في نهائي 2016 أمام تشونبوك الكوري الجنوبي. ويواجه العين في نهائي النسخة الحالية يوكوهاما مارينوس الياباني في الذهاب والإياب يومي 11 و25 مايو المقبل.

ويحصل الفائز بلقب أبطال آسيا 2024 على أفضلية خوض البطولة العالمية الجديدة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي كأس القارات للأندية 2024، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، والتي ستُقام بمشاركة 32 نادياً للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية.

وقرّر «فيفا» إلغاء مونديال الأندية بنظامه السابق الذي انطلق في 2005 حتى 2023، وأطلق كأس القارات. وسيبدأ بطل آسيا مشواره في هذه البطولة وفقاً للقرعة الموجهة التي ستضعه في الجولة الأولى أمام بطل أوقيانوسيا، أو في الجولة الثانية أمام الفائز من لقاء بطل إفريقيا مع بطل أوقيانوسيا.

وفي حال فوز بطل آسيا سيلتقي في الجولة الثالثة مع الفائز من مباراة بطل أميركا الجنوبية مع بطل أميركا الشمالية، بينما يتأهل الفائز لمواجهة بطل أبطال أوروبا في بلد محايد في 18 ديسمبر 2024.

في المقابل، سيتأهل في الوقت نفسه بطل آسيا إلى مونديال الأندية 2025، وستُقام البطولة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن الأندية ستحصل على جوائز مالية ضخمة نظير المشاركة في بطولة مونديال الأندية بنظامها الجديد، إذ من المقرر أن يحصل كل نادٍ على ما لا يقل عن 50 مليون يورو، وسيتضاعف المبلغ وفقاً لعدد الانتصارات التي يحققها كل فريق. يُذكر أن هناك 24 فريقاً، حتى الآن، ضمن الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025، من بينها ثلاثة أندية عربية هي: الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي.