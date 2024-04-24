منتخب هوكي الجليد يحقق فوزه الثاني في كأس العالم

حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد، أول من أمس، فوزه الثاني توالياً في كأس العالم المستوى الثاني (A)، على حساب منتخب آيسلندا بنتيجة (7-2) في الجولة الثانية من البطولة التي تحتضنها صربيا من 21 إلى 27 الجاري بالعاصمة بلغراد.

وخيّم التعادل (1-1) على الشوط الأول، بينما تفوق منتخبنا في الشوط الثاني (6-1)، وحضر التعادل سلباً في الشوط الثالث.

وتنتظر المنتخب مواجهة ثالثة اليوم أمام نظيره الكرواتي ضمن الجولة الثالثة.

وأشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، هامل القبيسي، بنتائج المنتخب في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، وقال: إن «اللاعبين في مرحلة جديدة من التحدي أمام المنتخب الكرواتي اليوم، بطموح الفوز الثالث، وتأكيد التطوّر الذي حققته هذه الرياضة في الدولة بفضل الاستراتيجية الطموحة، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».