سلة شباب الأهلي تضيء «ديربي دبي»

فاز فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي بمسابقة الدوري العام للرجال للمرة الرابعة على التوالي، والـ15 في تاريخه، عقب تغلبه، أمس، على مضيفه النصر بفارق تسع نقاط وبنتيجة (91-82)، في المباراة الرابعة ضمن «سلسلة» الدور النهائي للدوري «بست أوف 5» في الموسم الجاري 2023-2024.

وحسم شباب الأهلي اللقب بعد فوزه بمجموع (3-1) في «سلسلة» الدور النهائي للبطولة، بعدما تمكن من انتزاع الفوز في المواجهتين الأولى والثانية بـ(99-98) و(94-80) على التوالي، مقابل فوز واحد للنصر (76-72).

وعقب انتهاء المباراة، توّج رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والمدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، فريق النصر بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

ونجح شباب الأهلي في حسم المباراة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني فضلاً عن الرابع بواقع (18-17 و28-19 و27-25)، فيما اكتفى النصر بنيل أفضلية الربع الثالث (21-18).

ويدين شباب الأهلي في انتصاره إلى تألق كل من قيس عمر وطلال سالم بتسجيل كل منهما 15 نقطة، بجانب تألق المحترف الأميركي كافال لويس بتسجيله 18 نقطة.