شباب الأهلي يطلب لقب دوري السلة الـ 15 أمام النصر اليوم

يحلّ فريق شباب الأهلي الساعة السابعة والربع مساء اليوم ضيفاً على النصر، في رابع مواجهة بين الفريقين ضمن «سلسلة» الدور النهائي لدوري كرة السلة. ويدخلها «العميد» بشعار معادلة النتيجة من حيث الانتصارات وإحياء آماله في حصد لقبه الأول تاريخياً بالدوري، ويسعى من خلالها «الفرسان» إلى حسم نتيجتها وإضافة اللقب الـ15 تاريخياً له في البطولة.

ويقضي نظام البطولة بأن يقام الدور النهائي بنظام (بست أوف 5) من خمس مواجهات، يحتاج فيها البطل إلى انتزاع ثلاثة انتصارات، ليدخل شباب الأهلي مباراته اليوم وهو متقدم بالنتيجة (2-1)، بعدما استطاع استثمار عاملي الأرض والجمهور والفوز في المواجهتين الأولى والثانية في 7 و14 الجاري بنتيجة (99-98) و(94-80)، قبل أن يتمكن النصر من الفوز في المواجهة الثالثة مساء الخميس الماضي بنتيجة (76-72)، وبات مطالباً في مباراة الليلة بتكرار الفوز وإحالة تحديد هوية البطل للمواجهة الخامسة التي ستقام 25 الجاري على صالة نادي شباب الأهلي.

ويراهن شباب الأهلي على نجومه الذين حققوا لقب الموسم الماضي، بينهم الدوليون: قيس عمر والأشقاء محمد وحامد عبداللطيف، وسعيد ومحمد مبارك، والمحترفان الأميركيان كافال لويس ونيك مينراث.

بدوره، يستند النصر في آماله لإحراز لقبه الأول تاريخياً في دوري السلة إلى مجموعة تجمع بين عناصر الخبرة والدماء الشابة، يتقدمهم صانع الألعاب صالح سلطان، والدوليون: حسن عبدالله، وفيصل علي، وعبدالله حسن، ومامادو ندياي، والمحترفان الجزائري محمد حراث، والأميركي مارفل هاريس.

• فاز شباب الأهلي مرتين مقابل انتصار واحد للنصر في أول 3 مباريات من أصل 5 في سلسلة الدور النهائي.