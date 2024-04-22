«سيلفر نوت» لـ «غودولفين» يحرز لقب «إلكورن ستيكس» الأميركي

أحرز، أمس، المهر «سيلفر نوت» المملوك لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس فلافين بات، لقب سباق «إلكورن ستيكس» الأميركي لخيول الفئة الثانية، الذي جرى على مضمار«كينلاند» الأميركي. وأضاف «سيلفر نوت» الانتصار الثالث في مسيرته، والأول في الفئة الثانية.

وقاد الفارس فلافين بات «سيلفر نوت» البالغ من العمر أربع سنوات للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان له عند دخول المنعطف الأخير، ليحقق فوزاً مثيراً، ويتفوق على صاحب المركز الثاني المهر الأميركي «ميسد ذا أكت» بإشراف المدرب جون سالدير وقيادة الفارس إيراد أرتيز، بينما عاد المركز الثالث إلى المهر «بولد آكت» المملوك لـ«غودولفين»، وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري.