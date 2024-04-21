«برودسايدنغ» يهدي «غودولفين» لقب «شامبين ستيكس» الأسترالي

أهدى المهر «برودسايدنغ» فريق «غودولفين» والمدرب جيمس كمنغز، انتصاراً مستحقاً في سباق «شامبين ستيكس» لخيول الفئة الأولى بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، لمسافة 1600 متر، وجرى أمس، على مضمار «راندويك» الأسترالي الشهير. وأضاف مهر السنتين انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، والثاني على التوالي في مسيرته، عقب فوزه الأسبوع الماضي بلقب سباق «فيرنهيل مايل»، الذي أقيم على ذات المضمار والمسافة. وحلّ ثانياً المهر النيوزيلندي «لاين باكير» بقيادة الفارس تاغ أوشيه، وثالثاً المهر الأسترالي «فايرليس» بقيادة الفارس مايكل دي.