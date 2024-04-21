الشارقة والجزيرة.. قمة تصحيح المسار

يسدل الستار اليوم على مواجهات الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بأربعة لقاءات قوية، تتصدرها مباراتا الشارقة أمام ضيفه الجزيرة، وشباب الأهلي مع ضيفه كلباء، وتقامان الساعة 20:30، بينما في الساعة 18:00 يستقبل خورفكان بني ياس، ويحلّ النصر ضيفاً على البطائح، علماً بأن الوصل المتصدر يغيب عن الجولة بعد تأجيل مواجهته أمام العين، نظراً إلى انشغال «الزعيم» بمواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا بعد غدٍ.

وتتجه الأنظار إلى قمة الشارقة (29 نقطة) مع الجزيرة (22 نقطة). ورغم موقف كل فريق في جدول الترتيب، وابتعادهما عن المنافسة على اللقب، إلا أن المواجهة لاتزال تحظى بالاهتمام من قبل جماهير كل فريق، نظراً لأن كل جانب يأمل تصحيح مساره وإسعاد جماهيره بحسم المواجهة.

وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يتقابل فيها الطرفان وهما ليسا ضمن دائرة المنافسين على اللقب. وسبق أن التقى الطرفان في 27 مواجهة، فاز الجزيرة في 16 مباراة، مقابل أربعة انتصارات للشارقة، وتعادلا في سبع مواجهات، آخرها في الدور الأول من النسخة الحالية بنتيجة 1-1.

«الفرسان» واستعادة التوازن

يتسلح شباب الأهلي (37 نقطة) بعامل الأرض والمواجهات التاريخية لاستعادة توازنه سريعاً وبلوغ النقطة الـ40، ومواصلة الضغط على الوصل المتصدر، وذلك حين يستقبل كلباء (20 نقطة)، المنتشي بسلسلة من النتائج الإيجابية، من بينها الانتصار على العين في ربع نهائي الكأس، والفوز على الوحدة في الجولة الماضية من الدوري.

ولا بديل أمام «الفرسان» سوى الانتصار، إذا ما أراد الاقتراب من المتصدر. وكان «حامل اللقب» تلقى صدمة في الجولة الماضية بخسارته المفاجئة أمام النصر، لكن ما يعزز من فرصه في لقاء اليوم هو أنه لم يسبق له الخسارة أمام «النمور» في 17 مباراة (11 فوزاً وستة تعادلات).

خورفكان وبني ياس

سيكون خورفكان (17 نقطة) مطالباً باستعادة توازنه لتفادي الدخول في الحسابات المعقدة، وذلك حين يستقبل بني ياس (19 نقطة) في لقاء يبحث خلاله الطرفان عن الانتصار، خصوصاً أن التعادل لا يلبي تطلعاتهما.

ولم يتذوق خورفكان طعم الانتصار منذ فبراير الماضي، ما يجعله تحت الضغط، حيث خسر أربع مباريات. بدوره «السماوي» لم يفز إلا مرة واحدة منذ بداية عام 2024.

توميتش يواجه فريقه السابق

ستكون مواجهة البطائح (25 نقطة) أمام ضيفه النصر (31 نقطة) بمثابة لقاء عاطفي لمدرب «الراقي»، الكرواتي غوران توميتش، في مواجهة النصر الذي عمل معه سابقاً، ومهدت الخبرة التي اكتسبها مع «العميد» لعودته مجدداً إلى الدوري عبر بوابة البطائح، علماً بأن البطائح يمتلك سجلاً مميزاً، بعدم الخسارة أمام «الأزرق» في ثلاث مواجهات بفوزه في مباراتين وتعادل في واحدة. وقال توميتش في المؤتمر الصحافي، تعليقاً حول شعوره وهو يستعد لمواجهة فريقه السابق: «لدي ذكريات جميلة مع نادي النصر، وهو أول نادٍ أعمل معه في الإمارات، ولكني الآن مدرب البطائح، وسأعمل على قيادة فريقي لتحقيق نتيجة إيجابية».

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