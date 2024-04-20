فوز الظفرة والتعاون في دوري الدرجة الأولى

فاز الظفرة على ضيفه سيتي (4-2) في المباراة التي اقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة الاولى وسجله اهدافه سعيد جاسم (10) والبرازيلي فيكتور سانتوس (54) ومواطنة كارلوس فورتس (65)، والغاني ليونارد اميسيميكو (74)، بينما سجل لفريق سيتي ساردورراشيدوف (61)، والبرازيلي ويسلي هنريكي (88)، وبذلك يصبح رصيد الظفرة 40 نقطة في المركز السادس، بينما سيتي ظل عند النقطة 8 في المركز ما قبل الأخير.

وفاز التعاون على مضيفه جلف يونايتد (2-1) ليصبح رصيده 36 نقطة في المركز التاسع، بينما جلف يونايتد 22 في المركز الخامس عشر، اذ سجل للفائز البرازيلي ميديريوس (54) والمصري حسام لطفي (75)، وسجل لجلف يونايتد، اللاعب الإنجليزي جوش فاولر (88).

وتعادل مسافي مع مصفوت بدون أهداف ليصبح رصيده 38 نقطة في المركز الثامن بينما وصل رصيد مصفوت إلى 26 نقطة في المركز 14.