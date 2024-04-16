«الأولمبي الإماراتي» يخسر أمام كوريا الجنوبية في الوقت القاتل

خسر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة في بداية مبارياته ضمن المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حاليا في الدوحة بمشاركة 16 منتخبا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقر«باريس 2024».

ويلعب المنتخب مباراته الثانية أمام المنتخب الياباني بعد غدٍ، ويختتم مشواره في هذا المجموعة بلقاء المنتخب الصيني في 22 الجاري.

وعلى الرغم من الأبيض لبداية قوية في البطولة، وحصد أول ثلاث نقاط تساعده على تخطي هذه المرحلة إلا أنه تعثر في ضربة البداية بهدف قاتل سجله اللاعب لي يونغ جون في الدقيقة «94»من كرة رأسية.

وفي ذات المجموعة نفسها، فاز منتخب اليابان على نظيره الصيني بهدف دون مقابل أيضاً.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، في حين سيلعب صاحب المركز الرابع أمام غينيا في الملحق.

وشهد الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي تصدي الحارس خالد توحيد ومن أمامه الدفاع لأكثر من محاولة للمنتخب الكوري الجنوبي للوصول إلى مرمى الأبيض، وفي المقابل قاد هجوم الأبيض الأولمبي محاولات عدة خلال هذا الشوط بقيادة سلطان عادل بهدف الوصول إلى المرمى الكوري لكن محاولاته افتقدت اللمسة الأخيرة بجانب تماسك الدفاع الكوري.

وفي الشوط الثاني، سعى الأبيض الأولمبي إلى تكثيف محاولاته على جبهة المنتخب الكوري الجنوبي، والوصول إلى مرماه لكن محاولاته افتقدت إلى التنظيم الجيد في حين تميز المنتخب الكوري بالسرعة والبنية الجسمانية القوية.

وأجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني تبديلات في الشوط الثاني بدخول مبارك أحمد وعبدالله أحمد لتعزيز الجانب الهجومي لكن المنتخب الكوري خطف هدف الفوز في الوقت القاتل.