3 طرق لتوزيع تذاكر مباراة العين أمام الهلال السعودي

يتوقع أن تعتمد شركة الاستثمار بنادي العين 3 طرق بخصوص توزيع تذاكر المباراة المنتظرة التي تجمع العين بضيفه الهلال السعودي والمقررة مساء الثلاثاء القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكر مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن النادي سيطبق ذات الاستراتيجية التي اتبعها في مباراة النصر السعودي في ربع النهائي، والتي كانت ناجحة. وأوضح أن الطريقة الأولى تتمثل في طرح جزء من التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني، والثانية ستكون باستخدام قاعدة البيانات الموجودة للتواصل مع الجماهير التي ظلت حريصة على حضور المباريات السابقة، بينما ستكون الطريقة الثالثة خاصة بحاملي بطاقة عيناوي الموسمية.