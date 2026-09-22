إنفانتينو يدعو إلى مراجعة إجراءات اتخاذ القرار في الفيفا

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انفتاحه على إجراء مراجعة مستقلة لآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته الخطة الاستثمارية التي سبق أن طرحها الاتحاد قبل أن يتراجع عنها.

وجاء موقف إنفانتينو في رسالة وجهها إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في "فيفا"، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الاتحاد في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً استعداده لبحث إجراء مراجعة خارجية لكيفية اتخاذ القرارات الكبرى داخل المنظمة الدولية، مع الإشارة إلى أن الجدل الذي صاحب المقترح الاستثماري الأخير أثار تساؤلات تستدعي استخلاص الدروس وتعزيز الثقة في آليات العمل المؤسسي.

وأوضح أن المقترح الاستثماري، الذي تم التخلي عنه في وقت سابق، لم يصل إلى مرحلة اتخاذ قرار رسمي، وإنما كان مجرد فكرة خضعت للنقاش قبل العدول عنها، مشدداً على أن أي مراجعة مستقلة ينبغي أن تسهم في تطوير منظومة الحوكمة وتحسين إجراءات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي.

وكانت الخطة الاستثمارية، المعروفة باسم FIFA Forward Enterprise، قد تضمنت إنشاء كيان تجاري لإدارة الحقوق التجارية لبطولات "فيفا"، بما فيها كأس العالم، مع طرح حصة أقلية أمام مستثمرين خارجيين، قبل أن يتم التخلي عنها إثر اعتراضات واسعة من عدد من الاتحادات القارية والوطنية، التي طالبت بمزيد من الشفافية والمشاورات حول مثل هذه القرارات.