طاقم تحكيم إماراتي كامل في أولمبياد باريس 2024.. للمرة الأولى

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن لجنة الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا) اختارت طاقم تحكيم إماراتياً دولياً ضمن 89 حكماً من الاتحادات الوطنية المختلفة، لإدارة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس صيف هذا العام 2024 في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس. ويضم الطاقم التحكيمي الإماراتي كلاً من: حكم الساحة الدولي عادل النقبي، والحكمين المساعدين الدوليين أحمد الراشدي وسبت عبيد.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها التحكيم الإماراتي في دورة الألعاب الأولمبية ضمن مسابقة كرة القدم بطاقم تحكيمي كامل، إذ سبق أن شارك التحكيم الإماراتي عبر الحكم الدولي المساعد صالح المرزوقي في أولمبياد بكين 2008.

ويعزز هذا الاختيار مكانة التحكيم الإماراتي، الذي ظل يتواجد في أحداث عالمية كبيرة، خصوصاً على صعيد كأس العالم وكذلك مونديال الأندية، والبطولات القارية وغيرها.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، إن «عملية اختيار حكام منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس تمت على أساس مهارات القيادة والكفاءة والمعرفة الفنية واللياقة البدنية والأداء خلال المباريات القارية والدولية التي أداروها في السنوات الماضية».

ويعد عادل النقبي (42 عاماً) من حكام الساحة المميزين، ويتواجد حالياً ضمن قائمة الحكام النخبة في قارة آسيا ضمن ثمانية حكام ساحة إماراتيين تضمهم هذه القائمة: محمد عبدالله حسن، عمر محمد آل علي، عادل علي النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيى علي الملا، سلطان محمد صالح، محمد عبدالله الهرمودي، بجانب حكمة الساحة خلود خدوم الزعابي.

وحصل عادل النقبي على الشارة الدولية في التحكيم سنة 2015، وقاد العديد من المباريات الكبيرة والمهمة خلال مسيرته الطويلة مع «الصافرة».

يذكر أن التحكيم الإماراتي سبق أن تواجد سبع مرات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، إذ تواجد الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ثلاث مرات في المونديال سنوات 1994 و1998 و2002، والحكم المونديالي المساعد السابق عيسى درويش الذي تواجد في مونديال 2006 بألمانيا، والحكم المونديالي المساعد السابق صالح المرزوقي الذي قاد مباريات في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، بجانب حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن الذي تواجد في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022، هذا بخلاف وجود الصافرة الإماراتية في العديد من البطولات والأحداث العالمية والقارية المهمة، من بينها مونديال الأندية وكأس آسيا لكرة القدم.

محمد عمر: اختيار النقبي كان متوقعاً نظراً لمستواه المميز

أكد رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن اختيار الحكم عادل النقبي لقيادة مباريات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس كان متوقعاً نظراً للمستوى التحكيمي المميز والمتطور الذي ظل يقدمه في الفترة الأخيرة، سواء من خلال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 أو من خلال مباريات الدوري وغيره.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى أن يكون هناك تواجد لمزيد من قضاة الملاعب الإماراتيين في بطولات خارجية، إذ سيعزز ذلك من تواجد الصافرة الإماراتية في مثل هذه المحافل». وأشار إلى أنه واثق بقدرة طاقم التحكيم الإماراتي على تقديم مستوى طيب في أولمبياد باريس 2024.

محمد عمر. من المصدر

أبرز المحطات العالمية لـ «الصافرة الإماراتية»:

حكم الساحة السابق علي بوجسيم: كأس العالم (1994 و1998 و2002).

الحكم المساعد عيسى درويش: مونديال ألمانيا 2006.

الحكم المساعد صالح المرزوقي: أولمبياد بكين 2008 ومونديال جنوب إفريقيا 2010.

حكم الساحة محمد عبدالله حسن: مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022.