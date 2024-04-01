المطيوعي ومعيوف بطلا «المضمار» للدرّاجات

شهدت بطولة الدولة للمضمار في الدرّاجات التي أقيمت في الشارقة، فوز خالد معيوف بلقب سباق الأمونيوم، ومحمد المطيوعي في سباق المطاردة الفردية. ونجح فريق شباب الأهلي في السيطرة على سباق الأمونيوم، إذ إلى جانب فوز معيوف، حلَّ أحمد المنصوري ثانياً، وحمدان حسن ثالثاً. وفي «المطاردة الفردية» توّج المطيوعي من فريق الإمارات، وحلَّ ثانياً وثالثاً محمد المنصوري، وسيف الكعبي من شباب الأهلي. وحضر المنافسات وتوّج الفائزين، منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام.