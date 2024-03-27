"أقنع وفاز".. الأبيض الإماراتي يتأهل إلى الدور الثالث في تصفيات المونديال

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم رسمياً إلى الدور الثالث في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بعدما جدد فوزه على نظيره اليمني 3-0 في لقاء الإياب (الذهاب 2-1)، الثلاثاء، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمنطقة الخبر في السعودية ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثامنة.

وظهر «الأبيض» بأداء مميز في هذه المباراة خلافا لما كان عليه في المباراة السابقة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة مواصلاً نتائجه الإيجابية، وصدارته للمجموعة، ليحصد بطاقة التأهل إلى الدور الثالث في التصفيات بغض النظر عن نتائج الجولتين المقبلتين الخامسة والسادسة التي تحدد فقط صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة.

وفي المجموعة نفسها، فاز البحرين على نيبال 3-0 ورفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني خلف الأبيض، فيما بقي اليمن ثالثاً بثلاث نقاط ونيبال في ذيل الترتيب دون رصيد.

يذكر أنه ووفقا للائحة التصفيات فإنه يتأهل للدور الحاسم صاحبي المركز الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات التسع.

وافتتح فابيو دي ليما المتألق التسجيل للمنتخب في الدقيقة «14» من كرة ثابتة نفذها من مسافة بعيدة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني «22»، فيما سجل سلطان عادل الهدف الثالث من تمريرة يحيى الغساني «35».