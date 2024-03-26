سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في بطولة الاتحاد الدولي للبادل بـ «ند الشبا»

تَوّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة «رايز» التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تنظم تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن تسع ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع.

وشارك في تتويج الفائزين عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل عبدالله بن سوقات، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة.

وفاز بلقب البطولة في فئة الرجال الثنائي الإسباني روميرو جيسوس، وبول هيرنانديز ألفاريز، بعد تغلبهما على الثنائي البرتغالي بدرو أروجا وميجول ديوس بنتيجة 6-4 و6-4، وفاز بلقب فئة السيدات الثنائي الإسباني لوسيا بيريز بارا ولورا لوجان رودريجيز بعد تغلبهما على الإسبانية كاترينا كاسترو والفرنسية وندي بارسوتي بنتيجة 6-4 و6-2.

الكرة الطائرة

وفي منافسات الكرة الطائرة فاز فريق فهود زعبيل على «العميد»، فيما تغلب «الإمبراطور» على «زعبيل 1».

وشهدت المباراة التي أقيمت بين فريق فهود زعبيل وفريق العميد تنافساً قوياً وندية في الأداء، حيث استمرت خمسة أشواط وانتهت بفوز فهود زعبيل بنتيجة 3–2، وفي المباراة الثانية تمكن فريق الإمبراطور من تحقيق فوز مستحق على فريق زعبيل 1 بعدما أنهى المباراة بنتيجة 3–صفر، حيث فاز في الشوط الأول بنتيجة 27-25، وفي الشوط الثاني 25-18، وفي الشوط الثالث 25-20، وتوج اللاعب ديسمت ماثيوز من فريق الإمبراطور بلقب أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي اليوم فريق الإمبراطور مع فريق فهود زعبيل في الساعة 9:15 مساء، كما يلتقي فريق العميد مع فريق زعبيل 1 في الساعة 11:15 مساء ضمن تصفيات المجموعة الأولى.

نصف نهائي سلة الكراسي المتحركة ينطلق اليوم

تشهد بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم اليوم مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي متصدر المجموعة الأولى مع فريق محاكم دبي وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق مؤسسة دبي للإسعاف متصدر المجموعة الثانية مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي وصيف الأولى، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم بعد غدٍ الخميس بصالة مجمع ند الشبا، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث التي ستقام غداً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.