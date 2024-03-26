دبا الفجيرة يزاحم الحصن على طريق الصعود إلى «المحترفين»

حافظت الفرق المتنافسة على بطاقتي التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل على حظوظها، بعد أن تمكنت من خطف النقاط الثلاث، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى، وأبرزها فوز دبا الفجيرة على «غلف إف سي» بهدف نظيف ليزاحم دبا الحصن بقوة على طريق الصعود، فيما تغلب العروبة على «سيتي» 2-1، والظفرة على الرمس بثلاثية نظيفة، ويونايتد على التعاون 1-صفر.

وواصل العروبة صدارته لترتيب البطولة برصيد (58 نقطة)، يليه دبا الحصن (47 نقطة)، ثم دبا الفجيرة (42 نقطة)، والظفرة (40 نقطة)، ويونايتد (39 نقطة).

وأسهم فوز دبا الفجيرة والظفرة ويونايتد في تقليص فارق النقاط مع دبا الحصن لتمتع الأخير بالانتظار الإجباري، ليصبح الفارق خمس نقاط مع دبا الفجيرة الثالث، بعد أن كان ثماني نقاط، وسبعاً مع الظفرة، وثماني نقاط مع يونايتد.

ويتوقع أن تحتدم المنافسة بشكل أكبر في الجولتين المقبلتين لدوري «الهواة» بوجود مواجهات مباشرة بين الفرق المتنافسة على بطاقتي التأهل للمحترفين، وقد تكشف الجولة المقبلة عن ملامح جديدة لهوية الفريقين الصاعدين، إذ إنها ستشهد إقامة ثلاث مباريات مصيرية، فيلتقي العروبة مع يونايتد، والظفرة مع دبا الفجيرة، ودبا الحصن مع مسافي، فيما ستقام في الجولة الـ27 أكثر من مباراة مصيرية من خلال لقاءات العروبة مع الفجيرة بملعب الأخير، ودبا الفجيرة مع يونايتد، ودبا الحصن مع الظفرة.

وتدخل الفرق الجولات المقبلة بشعار «لا مجال لنزيف النقاط»، إذ إن العلامة الكاملة ستبقيها في المنافسة، بينما ستشكل الخسارة أو التعادل ضغطاً كبيراً عليها.

من جهته، نجح فريق العروبة في تحقيق الفوز الـ18 من 23 مباراة لعبها في دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي في مشهد فني مميز، بينما نجح دبا الفجيرة في الوصول إلى مباراته الـ15 بشباك نظيفة، ما يعتبر رقماً نموذجياً على الصعيد الفني، يعكس تميزه بمركز حراسة المرمى وصلابة خط الدفاع.

ترتيب فرق المقدمة في دوري الأولى:

- العروبة: 58 نقطة.

- دبا الحصن: 47 نقطة.

- دبا الفجيرة: 42 نقطة.

- الظفرة: 40 نقطة.

- يونايتد: 39 نقطة.

• مواجهات مصيرية في الجولتين المقبلتين لدوري «الهواة».