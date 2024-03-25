42 مدرباً في ورشة «المراحل السنية» بأندية الشارقة

نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة لمدربي المراحل السنية لكرة القدم في أندية الشارقة بنادي البطائح، ضمن خطته لتطوير الكوادر الفنية والإدارية، بما ينعكس على تطوير مستويات الفرق واللاعبين. وشارك في الورشة 42 مدرباً من تسعة أندية هي الشارقة والبطائح والذيد، ومليحة والمدام والحمرية، واتحاد كلباء وخورفكان ودبا الحصن. وجرت الورشة بحضور إبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم الاحتراف بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في المجلس، وجاسم الدوخي وطارق بوسنينة من الإدارة.

وقدّم الورشة عدد من المدربين بقيادة سناتيتزاس المدرب في نادي الشارقة، وتناولت ثلاثة محاور رئيسة هي «البيئة الرياضية السليمة لإعداد اللاعب الناشئ»، و«مبادئ التدريب في مرحلتي الطفولة المبكرة والمراهقة»، و«تجربة نادي أياكس أمستردام الهولندي في إعداد اللاعبين الشباب».