«مكتب الأمين العام» يكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما نال فريق مكتب الأمين العام، المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، مستفيداً من فارق الأهداف، بعد خسارته أمام فريق دائرة القضاء بهدفين لهدف، أول من أمس، في المباراة التي أقيمت على ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي.

وفي اللقاء الثاني لحساب المجموعة ذاتها، فاز فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بثلاثة أهداف دون مقابل على فريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ليتأهل فريق دائرة القضاء إلى دور الثمانية متصدراً للمجموعة برصيد تسع نقاط، وحلَّ ثانياً مكتب الأمين العام «أربع نقاط»، وبفارق الأهداف عن فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، بينما فريق مركز جامع الشيخ زايد الكبير من دون نقاط.

وتختتم مرحلة المجموعات اليوم بمباراتين، تجمع الأولى مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، في لقاء تحصيل حاصل، بينما يواجه فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مكتب الشؤون القانونية على صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن حسما التأهل.

ومن المقرر أن تسحب قرعة دور الثمانية بعد نهاية مباراتي المجموعة الرابعة، اليوم، حيث ستضع القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على ألّا يلتقي فريقان من المجموعة ذاتها.

وتأهل من المجموعة الأولى مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومن الثانية المركز الوطني للمناصحة وقطاع الخدمات المساندة، وبالنسبة للثالثة فقد تأهل عنها دائرة القضاء ومكتب الأمين العام، ومن الرابعة، مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتقام مواجهات ربع النهائي، الاثنين المقبل، ونصف النهائي يوم الأربعاء، وتختتم البطولة بمباراتي المركز الثالث، والنهائي الخميس المقبل.

. قرعة دور الـ 8 تُجرى اليوم بعد ختام مرحلة المجموعات.