550 إصداراً تزيّن رفوف «تريندز» في «معرض فرانكفورت للكتاب»

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات»، التابع لمجموعة «تريندز»، للعام السادس على التوالي، في النسخة الـ78 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2026، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من السابع إلى 11 أكتوبر الجاري، بمركز ميسي فرانكفورت للمعارض والمؤتمرات في ألمانيا.

تأتي المشاركة عبر مكتب «تريندز» الافتراضي في ألمانيا، وتهدف إلى تعزيز العلاقات البحثية والشراكات الاستراتيجية الدولية، والحضور الفكري والمعرفي عالمياً.

ويقدم «تريندز» في جناحه مجموعة واسعة من الكتب والإصدارات البحثية التي تفوق الـ550 إصداراً بحثياً وعلمياً نوعياً، تغطي المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وتتناول قضايا المنطقة والعالم، وتتابع التحولات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، فضلاً عن دراسات استشرافية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة والبيئة والاستدامة، بجانب تنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات البحثية النوعية، وأكد المدير العام لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، محمد السالمي، أهمية المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كونه منصة عالمية داعمة للمعرفة ومعززة للثقافة والإبداع وصناعة النشر، إذ يعد المنصة الأكبر عالمياً لبيع وشراء حقوق الترجمة والنشر، ويتيح المجال للتفاعل المباشر مع نحو 7000 عارض وصانع قرار في قطاع النشر من مختلف دول العالم، وأشار إلى أن المشاركة لا تقتصر على المساهمة بالإصدارات والكتب فقط، بل يستضيف الجناح مناقشات فكرية ولقاءات علمية ستركز على تحديات النشر العلمي ومستقبل الذكاء الاصطناعي في الكتابة، وحقوق الملكية الفكرية. من جانبها، قالت رئيسة قطاع التوزيع والمعارض في مجموعة «تريندز»، روضة المرزوقي، إن جناح «تريندز» هذا العام يمثل نقلة نوعية من حيث تنوع الإصدارات المعروضة وثراء محتواها، إذ يقدم ما يزيد على 550 إصداراً، تتنوع بين الكتب الأصيلة والمترجمة والسلاسل العلمية والدراسات المستقبلية والأوراق السياسية والاستراتيجية. وأوضحت أن مشاركة المركز في المعرض أصبحت محطة سنوية للتواصل وبناء الجسور وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الدوليين، والتعرف إلى كل ما هو جديد في عالم النشر والطباعة والترجمة والتوزيع، باعتبار المعرض أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة، والأهم عالمياً في صناعة النشر.

من جهته، قال مدير إدارة التوزيع بقطاع المعارض والتوزيع في مجموعة «تريندز»، زايد الظاهري، إن المشاركة في المعرض تتجاوز النموذج التقليدي لمشاركة المؤسسات البحثية في معارض الكتاب، إذ يصطحب الجناح الزوار في رحلة بين طيف واسع من الإصدارات، كما يمكنه المشاركة في مناقشات معرفية وتبادل الآراء مع الخبراء والباحثين، إلى جانب التعرف على مشروعات ومبادرات مبتكرة، واستكشاف مسارات مختلفة لإنتاج المعرفة وتداولها، لتتحول الزيارة إلى تجربة تواصل معرفي متكاملة.

فيما أوضح مدير إدارة المعارض بقطاع المعارض والتوزيع في مجموعة «تريندز»، هزاع الحمادي، أن الهدف من المشاركة الدورية في المعرض تتمثل في تعزيز حضور «تريندز» في المشهد الثقافي والفكري العالمي وبناء جسور جديدة من التواصل، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الآخر.