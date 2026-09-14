مكتبة محمد بن راشد تخاطب الجيل الجديد بلغته في «كوميك كون»

أسدلت مكتبة محمد بن راشد الستار على مشاركتها الأولى في «كوميك كون الشرق الأوسط 2026»، الذي نظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 11 إلى 13 الجاري، مقدمةً تجربة معرفية وتفاعلية جمعت بين القراءة والفنون البصرية والقصص المصورة، وعززت حضورها بين جمهور الشباب والمهتمين بالكوميكس والمانغا والروايات المصورة.

وجاءت مشاركة المكتبة بصفتها راعياً رسمياً لـ«ركن القرّاء»، انطلاقاً من رؤيتها في الوصول بالمعرفة إلى مختلف فئات المجتمع، وتوسيع حضورها في المنصات والفعاليات التي تستقطب الأجيال الجديدة، والتفاعل مع الشباب من خلال اهتماماتهم وأنماط المحتوى الأقرب إليهم.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «تعكس مشاركتنا الأولى في (كوميك كون الشرق الأوسط) رؤيتنا في الوصول بالمعرفة إلى الجمهور في المساحات التي تعبّر عن اهتماماته، وبناء جسور جديدة مع الشباب بوصفهم شركاء في صناعة المشهد الثقافي والإبداعي ومستقبل المعرفة».

وأضاف: «يأتي حرص مكتبة محمد بن راشد على ترجمة رواية (عالمي) إلى اللغة العربية انطلاقاً من التزامها بتقديم محتوى عربي ذي قيمة في مجال الكوميكس، وهو مجال مازال المحتوى العربي فيه محدوداً مقارنةً بغيره من أشكال الأدب والفنون البصرية، وتأتي هذه المبادرة لتخاطب فئة محددة من القراء الشباب، وتفتح أمامهم نافذة على هذا النوع الأدبي بلغتهم الأم، بما يعزز حضور المحتوى العربي في هذا المجال ويقرّب هذا الفن من جمهور أوسع».

وأشار الدكتور المزروعي إلى أن «مكتبة الشباب» في مكتبة محمد بن راشد تجسد جانباً من هذا التوجه، إذ تضم أكثر من 20 ألف كتاب في مجموعة واسعة من المجالات والموضوعات، بما في ذلك الروايات والخيال العلمي والفنون والقصص المصورة والكوميكس والمانغا، إلى جانب المصادر والخدمات الرقمية والبرامج الثقافية والإبداعية الموجهة إلى الشباب.

وشهدت منصة مكتبة محمد بن راشد، خلال أيام المعرض، تفاعلاً من الزوّار، الذين تعرفوا إلى «مكتبة الشباب» ومجموعاتها وخدماتها المختلفة، إلى جانب مزايا العضوية وما تتيحه من إمكانية استعارة الكتب والوصول إلى المصادر والكتب الإلكترونية وقواعد البيانات الرقمية، والاستفادة من مرافق المكتبة وبرامجها وفعالياتها على مدار العام.

كما سلطت المشاركة الضوء على تنوّع المحتوى الذي توفره المكتبة للأجيال الجديدة، في إطار توجهها لمواكبة تطور اهتمامات الشباب وأنماط تفاعلهم مع المعرفة، وتقديم القراءة باعتبارها تجربة مفتوحة على أشكال متعددة من الأدب والفن والإبداع.

واستعرضت مكتبة محمد بن راشد خلال مشاركتها كتاب «عالمي» المصوّر، الذي أصدرته باللغة العربية، في إطار جهودها لإتاحة أعمال عالمية متميزة أمام القارئ العربي، والوصول بمحتوى يجمع بين السرد والكلمة والصورة إلى شريحة أوسع من القراء الشباب. ويقدم الكتاب تجربة سردية بصرية تجمع بين المغامرة وموضوعات مرتبطة بالطبيعة والمناخ، ويعكس قدرة القصص المصورة على تقديم قضايا وتجارب إنسانية بلغة بصرية تتجاوز الحدود، وتقترب من اهتمامات أجيال مختلفة.

وشكلت الورشة التفاعلية التي قدمها الفنان الإيطالي جيوفاني ريجانو، رسام كتاب «عالمي»، إحدى أبرز التجارب التي قدمتها المكتبة خلال المعرض، إذ أتاحت للمشاركين التعرف عن قرب إلى عدد من المراحل والأدوات التي تقوم عليها صناعة القصص المصورة، وتناولت الورشة مراحل بناء الشخصيات والخلفيات وتطوير الصفحة وتنظيم العناصر البصرية والسردية، بما منح المشاركين فرصة لفهم كيفية انتقال الفكرة من التصور الأولي إلى صفحة مصورة متكاملة.

وقال ريجانو إن «الورشة أتاحت للمشاركين التعرف إلى أدوات وتقنيات مستخدمة في صناعة القصص المصورة؛ إذ تناولنا مراحل بناء الصفحة المصورة خطوة بخطوة، بدءاً من دراسة الشخصيات والخلفيات، وصولاً إلى تنظيم العناصر البصرية والسردية ودمجها بطريقة تسهم في تقديم قصة متكاملة للقارئ».

رسالة

أكدت مكتبة محمد بن راشد أن مشاركتها في «كوميك كون الشرق الأوسط 2026» تأتي امتداداً لرسالتها في توسيع الوصول إلى المعرفة، والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع، لاسيما الشباب، من خلال منصات وتجارب ثقافية تواكب اهتماماتهم.

الدكتور محمد المزروعي:

• «المكتبة» حريصة على بناء جسور جديدة مع الشباب، بوصفهم شركاء في صناعة المشهد الثقافي والإبداعي ومستقبل المعرفة.