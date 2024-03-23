نادي العين يجدد عقد المدرب الأرجنتيني كريسبو

عقدت لجنة تسيير شؤون إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب، ونقل رئيس لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم، للأعضاء تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مثمناً في الوقت نفسه الرعاية السامية والاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به النادي من سموه بمختلف القطاعات.

واعتمد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، قرار تمديد عقد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك بناءً على التقارير الخاصة بالعمليات التحليلية وسعياً لتعزيز الحالة الإيجابية وترسيخ مبدأ الاستقرار في منظومة الفريق.

ووجه رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بتعزيز عمليات الاستطلاع الإلكتروني والميداني سعياً لتقديم أفضل الخدمات للجماهير العيناوية ومحبي الكرة الإماراتية في كل الميادين كما وجه بتعزيز مشاركات النادي في كافة الفعاليات المجتمعية سعياً لخدمة المجتمع.

وناقش الاجتماع ملفات متطلبات المرحلة القادمة لاسيما البطولة الآسيوية والمسابقات المحلية، ووجه رئيس لجنة التسيير بتوفير كل الدعم للفريق من أجل تحقيق الأهداف المحددة قبل بداية الموسم الجاري والمتمثلة في المنافسة على كافة البطولات، اتساقاً مع رؤية النادي وإسعاد الأمة العيناوية.

وأطلع رئيس لجنة إدارة تسيير شؤون شركة كرة القدم، على آلية العمل الخاصة بالمشاريع التطويرية لمنشآتمدرسة وأكاديمية الكرة والتي تمضي اتساقاً مع أهداف النادي وخططه الاستراتيجية، كما أطلع على التقارير الفنية والبدنية للاعبي الأكاديمية، مشيداً في الوقت نفسه بالبرامج الفنية المتطورة ومردودها الإيجابي على لاعبي الفرق السنية، والتي أسهمت عملياً في تطوير إمكانيات الأشبال والناشئين والشباب بالصورة المطلوبة.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالدور الذي ظلت تضطلع به وسائل الإعلام المحلية بداية بالبرامج التلفزيونية مروراً بالوكالات والصحف الرياضية وصولاً لمواقع التواصل الاجتماعي، لمساندة الفريق خلال مشواره القاري بدافع الحس الوطني لدعم ممثل الدولة الوحيد في أقوى بطولة للأندية الآسيوية.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي ومحمد إبراهيم المحمود وعوض محمد صبيح الكعبي ومحمد عبيد حماد الظاهري، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، خلفان الشامسي.