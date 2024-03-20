«سلة الكراسي المتحركة» تنطلق في دورة ند الشبا الليلة

تنطلق اليوم، منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من دورة ند الشبا الرياضية، بمشاركة 10 فرق، وتقام منافساتها في نادي دبي لأصحاب الهمم، إذ يلتقي في الساعة 9:30 من مساء اليوم فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي، مع فريق بلدية دبي، ويعقبها عند الساعة 10:50 مساءً لقاء فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن مباريات المجموعة الأولى، ويتقابل فريق هيئة تنمية المجتمع، مع فريق ماي دبي عند الساعة 10:10 مساءً، ويلعب فريق محاكم دبي مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 11:30 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، على أن تتكون المباريات في الأدوار الأولى ونصف النهائي من شوطين بزمن 10 دقائق لكل شوط، فيما تكون المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من أربعة أشواط.

من ناحية أخرى، تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد «البادل»، رفقة زميله ماجد الجناحي، إلى دور الـ16 من بطولة «البادل» لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، التي يشارك فيها اللاعبون الإماراتيون والمقيمون والزوّار، بعد فوزهما على الثنائي جاسم النعيمي، وعبدالله كمبر، بنتيجة (6-2 و7-6)، ولحق بهما الثنائي فارس الجناحي، وعبدالله العبدالله، بعد فوزهما على فارس أحمد وحمد الحسني بنتيجة (6-صفر و6-1).

من جهته، أكد عضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا الرياضية، صالح المرزوقي، أن إضافة نشاطات رياضية جديدة على دورة ند الشبا، عززت من أجوائها النشاط والحيوية، وزادت من التنافس بين الرياضيين المشاركين، ما انعكس إيجاباً على الحضور الجماهيري.

وقال في تصريحات صحافية: «تحرص اللجنة المنظمة في كل عام على إضافة رياضات جديدة ومميزة للفعاليات التنافسية، وكذلك استمرار دعم الرياضات ذات التأثير الجماهيري، مع وضع اللوائح التي ترتقي بمستوى المنافسات، وتشجّع الفرق على ضم أفضل اللاعبين في مختلف الرياضات».

وأضاف: «سعداء لأن الدورة تواصل دورها في الارتقاء بمستوى رياضيينا، واستقبال المئات من الجماهير يومياً للاستمتاع بأجواء التنافس، وكذلك بمنطقة الجمهور والمطاعم المتنوّعة التي تتوافر في مكان الحدث، مع تقديم خدمات إضافية للجمهور وأفراد العائلات بتخصيص سيارات كهربائية لنقلهم من ساحة وقوف السيارات إلى مناطق المنافسات، لتسهيل متابعاتهم للمنافسات، ولكي تكون تجربة وجودهم في مجمع ند الشبا ممتعة لهم بجميع تفاصيلها».