المحلل الكويتي عبدالعزيز حمادة: منتخب الإمارات «مُرعب» والمرشح الأول للقب «خليجي 27»

وصف المحلل الكويتي عبدالعزيز حمادة، المنتخب الإماراتي بـ«الفريق المرعب»، بعد المستوى الذي قدمه خلال مباراتيه أمام اليمن (4-0) والبحرين (3-0) في «خليجي 27»، متراجعاً عن ترشيحاته السابقة التي منحت المنتخب السعودي أفضلية التتويج باللقب.

وقال حمادة، لقناة «الكأس» القطرية، إن المنتخب الإماراتي أصبح «المرشح الأول» لإحراز لقب البطولة، بعدما أظهر فارقاً كبيراً عن بقية المنتخبات من خلال الأداء الذي قدمه في دور المجموعات.

وأضاف أن «ما قدمه (الأبيض) أمام البحرين، على المستويين الخططي والبدني، يؤكد أنه الأكثر تكاملاً وجاهزية بين المنتخبات المشاركة في البطولة».

وأشار إلى أن «قوة المنتخب الإماراتي لا تقتصر على قدراته الفنية، خصوصاً أنه يمتلك مدرباً صاحب تاريخ عالمي، يعرف كيفية إدارة المباريات، ويجيد فرض أسلوبه على المنافسين».

وتابع أن «المنتخب الإماراتي نجح في إجبار لاعبي الفرق المنافسة على الركض خلف الكرة لفترات طويلة، وهو ما يؤدي إلى استنزاف قدراتهم البدنية وفقدانهم التركيز مع مرور دقائق المباراة».

وكان المنتخب الإماراتي قد حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب على اليمن والبحرين، محافظاً على نظافة شباكه في المباراتين، ليقدم أحد أبرز عروض دور المجموعات في «خليجي 27».