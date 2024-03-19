«المركز الوطني للمناصحة» يتصدر المشهد في كأس منصور بن زايد

واصل فريق «المركز الوطني للمناصحة» نتائجه الإيجابية في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، محققاً فوزه الثاني الذي جاء على حساب نظيره «قطاع الخدمات المساندة» 3-2، على الملعب الخارجي لفندق قصر الإمارات في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية. وأحرز ثلاثية «المركز الوطني للمناصحة» محمد المغاوري وإسماعيل نسمة وسيروس رمضان، بينما سجل ثنائية «قطاع الخدمات المساندة» إلتون وامبا، ونال لاعب «المركز الوطني للمناصحة» إسماعيل نسمة، جائزة رجل المباراة.

وفي المجموعة نفسها، قلب مكتب الشؤون الخاصة تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 على نادي سيتي غولف، عن طريق ثلاثية نوفل الطائي، وأحرز ثنائية سيتي غولف إسلام زكريا وهايتو إكيتو.

وظفر لاعب مكتب الشؤون الخاصة نوفل الطائي بنجومية المباراة بعدما تألق وأحرز «هاتريك». وبنتيجة المباراتين، وصل «المركز الوطني للمناصحة» إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، وخلفه كل من «قطاع الخدمات المساندة» و«مكتب الشؤون الخاصة» بثلاث نقاط لكل منهما، ويتذيل نادي سيتي غولف ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط، ومازالت حسابات التأهل مفتوحة حتى الجولة الثالثة والأخيرة، حيث يلتقي «مكتب الشؤون الخاصة» مع «المركز الوطني للمناصحة»، ويواجه فريق نادي «سيتي غولف» نظيره فريق «قطاع الخدمات المساندة» بعد غدٍ.