«جاهزية» يدشّن المجلس الإماراتي الاستشاري للعناية المركزة

أعلن برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» عن تدشين المجلس الإماراتي الاستشاري للعناية المركزة، لاستقطاب نخبة من الخبراء والاستشاريين والكفاءات الطبية والأكاديمية المحلية والعالمية، لتصميم وتطوير منظومة وطنية موحدة ومتكاملة للتدريب التخصصي في مجالات العناية المركزة والرعاية الحرجة والطوارئ والجراحة، وتعزيز جاهزية المستشفيات الحكومية والخاصة للتعامل بكفاءة وسرعة مع الحالات الطبية والجراحية الطارئة والحرجة، والحوادث الكبرى والأزمات والكوارث الصحية في بادرة هي الأولى من نوعها لرفع الجاهزية والاستجابة الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية.

ويأتي تأسيس المجلس استكمالاً للجهود الوطنية التي يقودها برنامج «جاهزية» لتطوير قدرات المؤسسات الصحية، ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الطبية، من خلال توفير برامج تدريبية تخصصية تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق السريري والمحاكاة الطبية، وتستند إلى أفضل المعايير والممارسات الأميركية والأوروبية والبريطانية، التي أسهمت، منذ تأسيسها عام 2020، في تطوير مهارات أكثر من 20 ألف من الكوادر الطبية، وبناء كفاءات خط الدفاع الأول ورفع الجاهزية للمستشفيات الحكومية والخاصة وتعزيز الاستجابة للفِرَق الطبية والإسعافية والإطفاء والإنقاذ والمهام الخاصة والعمليات الأمنية والشرطة والطوارئ، بالتوأمة مع 10 من أبرز مراكز التدريب التخصصية الأميركية والأوروبية والبريطانية.

ويأتي تدشين المجلس بعد نجاح المرحلة الأولى التجريبية من برنامج تطوير مهارات وجاهزية الكوادر الطبية، التي شملت تدريب نحو 1000 من العاملين في أقسام العناية المركزة والطوارئ والجراحة والتخدير والتمريض والتخصصات الطبية المساندة، على أساسيات الرعاية الحرجة وإدارة الحالات الطبية والجراحية الطارئة، والاستجابة للأزمات والكوارث الصحية.

واستفادت المرحلة التجريبية من البرامج والمناهج العلمية للجمعية الأميركية لطب الرعاية الحرجة، والكلية الأميركية للجراحين، والمركز الأوروبي لطب الكوارث، وفق ترتيبات تنفيذ واعتماد الدورات المعنية، بهدف سد الفجوة بين الاحتياجات السريرية المتزايدة ومستويات التدريب التخصصي المتاحة للكوادر الطبية في المستشفيات.

كما أسهمت المرحلة الأولى في تطوير تجربة تعليمية تجمع بين التدريب النظري وورش المهارات السريرية والتطبيق العملي، وتهيئة الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، ودعم التنسيق بين أقسام العناية المركزة والطوارئ والجراحة والتخدير والتمريض.

ويهدف المجلس إلى تأسيس شبكة استشارية علمية تضم نخبة من كبار استشاريي العناية المركزة، وجراحي القلب والصدر، وجراحي الإصابات والحوادث، وأطباء التخدير والطوارئ، وخبراء طب الكوارث، والتمريض المتخصص والعلاج التنفسي، إلى جانب الأكاديميين والباحثين والخبراء في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ويتولى المجلس تقديم المشورة العلمية والفنية لتصميم البرامج التدريبية، وتطوير المناهج السريرية، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم بناء منظومة تدريبية وطنية مستدامة وقابلة للتطبيق داخل المؤسسات الصحية المختلفة.

وتركز المرحلة المقبلة على التوسّع في المستشفيات والمجموعات الصحية الخاصة، بالتوازي مع مواصلة دعم المستشفيات الحكومية، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال السنوات الست الماضية في برامج تطوير جاهزية المؤسسات الصحية.

ويستهدف المجلس تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التعليم الطبي والتدريب التخصصي والاستجابة للطوارئ، ورفع جاهزية أقسام العناية المركزة لمواجهة الزيادة المفاجئة في أعداد المرضى، وتطوير خطط التوسع الآمن في الخدمات السريرية خلال الأزمات الصحية والكوارث. وتتضمن المبادرة تطوير مسارات تدريبية متدرجة في أساسيات الرعاية الحرجة، والعناية المركزة المتقدمة، والرعاية الحرجة الجراحية، وإدارة الإصابات والحروق، والإنعاش ودعم الحياة، وجاهزية المستشفيات، وإدارة الحوادث الجماعية، وإعداد المدربين والقيادات السريرية.

وتعتمد المنظومة على التعليم الطبي المستمر والتدريب بالمحاكاة وتقييم الكفاءات، إضافة إلى ورش العمل التطبيقية والتمارين المشتركة بين أقسام العناية المركزة والطوارئ والجراحة والتخدير والخدمات التمريضية والمساندة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات رئيس برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي، أن تدشين المجلس يمثل خطوة استراتيجية للانتقال من التدريب التأسيسي إلى التطوير التخصصي المتقدم للكوادر الطبية.

وقال إن تأسيس المجلس الإماراتي الاستشاري للعناية المركزة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من برامج الجاهزية الطبية، والتي استهدفت تأهيل نحو 1000 من الكوادر العاملة في العناية المركزة والطوارئ والجراحة والتمريض في مختلف مستشفيات الدولة، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات الطبية والجراحية الحرجة.

ويعمل المجلس على تطوير نموذج مؤسسي متكامل يشمل الاستشارات العلمية والتدريب التخصصي والتقييم المؤسسي والبحوث التطبيقية والمؤتمرات والملتقيات العلمية، إلى جانب تأسيس شبكة مهنية للتعاون بين الخبراء والمستشفيات ومراكز التعليم الطبي والمحاكاة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تقليص الفجوات التدريبية، وتحسين توحيد الممارسات السريرية، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع الأزمات الصحية، وتطوير بيئة تعليمية داعمة للاستدامة والابتكار في تخصصات الرعاية الحرجة. ويأتي المجلس ضمن رؤية برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستعداداً ومرونة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للتدريب الطبي المتخصص والجاهزية الصحية والاستجابة للطوارئ والكوارث.