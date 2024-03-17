مواجهة قوية بين البلدية والدفاع المدني في كرة قدم "عجمان الرياضية"

تقام مساء الإثنين على ملعب مركز كواترو الرياضي 3 مباريات هامة في الجولة الثانية من مسابقة كرة القدم في الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتنطلق المباريات الساعة العاشرة مساء بلقاء يجمع جامعة عجمان الذي يدخل المباراة برصيد خالي من النقاط وفريق هيئة النقل الذي يملك نقطة واحدة، ويصطدم في الحادية عشرة مساء دائرة البلدية والتخطيط البطل الأوحد للبطولة بفوزه باللقب 3 مرات بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني الوصيف في لقاء يعيد إلى الأذهان مواجهة الفريقين في نهائي البطولة العام الماضي، ويملك الفريقان 3 نقاط ويطمحان لتحقيق الفوز لضمان التأهل للدور المقبل، فيما يلتقي في المباراة الثالثة والتي ستقام في الثانية عشرة مساء فريق القيادة العامة لشرطة عجمان (3 نقاط) بفريق دائرة التنمية الاقتصادية الذي لا يملك سوى نقطة واحدة.

وتبدأ الاثنين منافسات سباق الدراجات الهوائية فئة (ضد الساعة)، ويقام السباق في مضمار الصفيا، ويمتد لمسافة 6 كيلومتر، بمشاركة موظفي الدوائر الحكومية وجميع أفراد المجتمع من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات.

وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية تواصلت الإثارة حيث فاز دائرة البلدية والتخطيط على أونلي فريش بنتيجة شوطين دون مقابل، وتوج إكرام خان من البلدية بجائزة رجل المباراة، وتغلب "واي إم كي" على فريق الصقور بنتيجة شوطين مقابل شوط في مباراة متكافئة بين الطرفين، وحصد سلمان أشرف من الفريق الفائز جائزة أفضل لاعب في اللقاء، وانتهت المباراة الثالثة بفوز "بالا سايكسز" على "يونايتد سبيكرز" بنتيجة شوطين دون مقابل، واختير برافين بابو من بالا سايكسز نجماً للمباراة.

ودشن فريق BESSY السبت أولى مباريات مسابقة كرة السلة بتغلبه على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 79-46، وحصل نجم الفريق روسوس على جائزة الأفضل في المباراة، وتفوق جامعة عجمان على دائرة الميناء والجمارك بنتيجة 37-16، ونال أحمد برجي من جامعة عجمان نجومية المباراة، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز EAGLES على الأكاديمية الأولمبية الوطنية بنتيجة 64-41، وتوج مامادو من الفريق الفائز رجلاً للمباراة.

