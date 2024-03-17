200 لاعب يتنافسون على ألقاب «دولية الشارقة للشطرنج»

انطلقت أمس، بطولة الشارقة الدولية الـ29 للشطرنج، بمشاركة 200 لاعب في منافسات «الشطرنج السريع»، و180 لاعباً في «الشطرنج الخاطف»، يمثلون 27 دولة، بينهم 14 أستاذاً دولياً كبيراً، إضافة إلى ستة أساتذة دوليين.

يترأس الحكم الدولي فيصل محمد الحمادي، لجنة التحكيم في البطولة، يعاونه الحكم الدولي سلمان طارق الطاهر، وعامر آل علي، وعبدالقادر ريس، ومدى يازجي، وزايد فيصل، وطلال البلوشي، إضافة إلى عدد آخر من الحكام المحليين المواطنين.