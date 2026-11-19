كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تنظيم الدورة الـ11 من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، من 18 إلى 24 مارس المقبل، بمنطقة الجادة في الشارقة، ليواصل مسيرته في جمع المصورين وصنّاع الأفلام والجمهور حول تجارب وقصص من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي الدورة المقبلة في وقت تتدفق الصور عبر الشاشات والمنصات الرقمية، وتتيح فيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء صور تحاكي الواقع من دون التقاطها بكاميرا، ومع اتساع هذه الإمكانات، تتزايد أهمية معرفة مصدر الصورة وسياقها، وفهم ما توثّقه من واقع أو تقدمه من تعبير فني وخيال بصري.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، إن «البشرية تعيش زمناً تتسارع فيه صناعة الصور وتداولها، لكن كثرة الصور التي نشاهدها لا تعني بالضرورة أننا أصبحنا أكثر فهماً لما يدور حولنا. نحتاج اليوم إلى فهم الصور بقدر ما نتقن إنتاجها»، وأضاف: «هنا تتجدد أهمية (إكسبوجر) الذي يتيح لنا الاقتراب من القصص التي تقف وراء الأعمال البصرية، والتعرف إلى تجارب صانعيها، والتأمل في ما تكشفه عن الإنسان والمجتمعات والقضايا التي تشغل عالمنا».

وتابع علاي: «نواصل في الشارقة دعم السرد البصري بوصفه مجالاً للإبداع والمعرفة والحوار، ونؤمن بأهمية أن تظل الصورة قادرة على توثيق حياة الناس وتحولات المجتمعات، وفتح نوافذ للتواصل بين الثقافات، حتى في زمن تتغير فيه أدوات صناعتها بوتيرة متسارعة».

وعلى امتداد دوراته السابقة، جمع «إكسبوجر» تجارب في التصوير الصحافي والوثائقي، وتصوير الطبيعة والحياة الفطرية، والبورتريه، والتصوير الفني، إلى جانب الأفلام الوثائقية، وقدّم عبرها قصصاً تناولت الإنسان والبيئة والهوية والذاكرة، وأتاحت للجمهور التعرّف إلى تنوع المدارس والأساليب البصرية.

وإلى جانب المعارض، شكلت الجلسات الحوارية وورش العمل التطبيقية ولقاءات الخبراء جانباً من تجربة «إكسبوجر» في دوراته السابقة، إذ أتاحت للمصورين فرصاً للتعلّم وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وفي مسار الجوائز، استقبلت جوائز «إكسبوجر» الدولية للتصوير 2026-2027 أكثر من 22 ألف عمل فوتوغرافي وسينمائي من 108 دول، على أن تشهد الدورة الـ11 الكشف عن المتأهلين والفائزين.

ويدخل «إكسبوجر» عقده الثاني بعد الدورة الـ10، التي أقيمت مطلع العام الجاري، وشهدت تنظيم 95 معرضاً فنياً، واستقطبت 34 ألف زائر، مواصلاً حضوره كملتقى دولي للمصورين وصنّاع الأفلام والمهتمين بالفنون البصرية.

. 34 ألف زائر استقطبتهم دورة «المهرجان» الماضية.