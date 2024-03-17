الصربي نيناد ثالث مدرب لحتا في الموسم الحالي

أعلن نادي حتا، أمس من خلال حسابه في منصة (إكس) عن تعيين الصربي نيناد فانيك، مدرباً للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للإيطالي فابيو فيفياني، الذي تمت إقالته بعد الخسارة أمام الوحدة برباعية في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، وبسبب استمرار تراجع نتائج الفريق. وسبق لنيناد أن تولى تدريب حتا في موسم سابق بدوري الهواة، قبل خمس سنوات، لكن تمت إقالته في فبراير عام 2019، لسوء النتائج وقتها.

ويُعدّ نيناد فانيك، المدرب الثالث الذي يُشرف على تدريب حتا هذا الموسم بعد مواطنه زيلكو ماركوف، الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأولى للموسم، ودون أن يحصد مع الفريق أي نقطة، ثم الإيطالي فيفياني، الذي قاد الفريق في 12 مباراة جمع خلالها خمس نقاط فقط، ليحتل الفريق المركز الأخير في الدوري.

وبات فريق حتا في وضع صعب بترتيب الدوري، حيث لديه مباراة مؤجلة أمام شباب الأهلي، وعليه عدم التفريط في أي نقاط خلال الفترة المقبلة، وهو أمر بالغ الصعوبة، خصوصاً أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الـ12 عجمان يصل إلى تسع نقاط، ما يجعل فرصة حتا في البقاء أمراً صعباً. وإجمالاً تتبقى للفريق 11 مباراة حتى نهاية الدوري، وسيلتقي خلالها فرق كبيرة، بدءاً من الجولة المقبلة الـ17 أمام النصر.

. تراجع النتائج كان وراء إقالة مدرب حتا السابق، الإيطالي فيفياني.