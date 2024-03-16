"داراميثوس" يحتفظ بلقبه في "جبل علي ستيكس"

احتفظ الجواد "داراميثوس" بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقبه في سباق "جبل علي ستيكس"، عقب فوزه، اليوم السبت، بلقب الشوط السادس والرئيس في الأمسية الختامية من موسم سباقات مضمار "جبل علي" 2023-2024.

وتضمنت الأمسية الختامية سبع أشواط أقيمت جميعها على المسارات الرميلة، وبلغت أجمالي جوائزها 1.4 مليون درهم.

وعرف الفارس أوسكار شافيز، كيفية قيادة الجواد "داراميثوس" لفرض سيطرته على مجريات الشوط السادس والرئيس المخصص لخيول فئة "ليستد" ومسافة 1950 متر، عقب أداء لافت للجواد البالغ من العمر ست سنوات، نجح خلاله تحقيق الفوز وقطع نهاية مسار الشوط بزمن بلغ دقيقة و58 ثانية و52 جزء من الثانية، بفارق 0.75 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "كينغ أوتومان" لمزرعة ثري شيمنيز، بإشراف بوبات سيمار وقيادة باتريك كوسجراف.

وشهدت النسخة الجديدة من سباق "جبل علي كلاسيك" مشاركة 16 جواداً تنافست على مسافة 1400 متر، وبلغ مجموع جوائزها 250 ألف درهم، قبل أن ينتزع الجواد "الطارق" لعبد المحسن العبد الكريم، وإشراف المدرب دووغ واتسون وقيادة الفارس باتريك دوباس لقب السباق الذي أقيم في الشوط الخامس، محققاً زمناً بلغ دقيقة و24 ثانية و93 جزء من الثانية، بفارق "الرأس القصير" عن صاحب المركز الثاني الجواد "ينافس" المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس بن كوين.

وفي باقي النتائج، افتتح الجواد "ناجح" بشعار إسطبلات الريف، وإشراف المدرب جابر بيطار، أولى الانتصارات، بفوزه تحت قيادة الفارس قيس البوسيعيدي، بلقب الشوط الأول "كأس الوثبة ستاليونز" المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة وللجياد العربية الأصيلة وجرى لمسافة 1200 متر، قبل أن يعصف الجواد "ميجر سينامون" للمالك والمدرب مروان البيضائي بمنافسيه نحو انتزاع لقب بطولة السرعة "سكون تكافل ستيكس" التي جرت في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر.

وتوجت المهرة "لهفتي" بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس بن كوين، بلقب سباق "جبل علي ديستاف " للمهرات الثلاث سنوات التي جرت لمسافة 1400 متر في ثالث أشواط الأمسية.

وواصل الجواد "رصاص" المملوك لحمدان حرمش، تألقه على مسافة 1400 متر، بفوزه تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وبقيادة الفارس كونر بيزلي بلقب سباق "الوصل كلاسيك" المخصص لخيول الثلاث سنوات وجرى في الشوط الرابع.

وأهدى الجواد "إل باتوريوتا" إسطبلات "ستاد لابوم" والمدرب خوليو أولاسكواجا، لقب الشوط الختامي في موسم "جبل علي" بعدما قاده الفارس خوسيه دا سيلفا لانتزاع لقب سابع أشواط الأمسية "كأس بنك دبي التجاري" الذي جرى لمسافة 1600 متر.

الأحمد: صورة مشرقة لسباقات الموسم

أعرب مدير مضمار جبل علي محمد الأحمد عن سعادته البالغة بالصورة المشرقة التي خرج عليها موسم مضمار جبل علي، وقال: "مضى الموسم سريعاً، ونجح المضمار العائلي في تنظيم سباقاته بكفاءة واقتدار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس وراعي المضمار".

وأضاف: "أتممنا المهمة بنجاح بالغ، فخرجنا بموسم رائع للغاية، وزاد من روعته، الحضور الجماهيري الغفير، ونتمنى دائماً أن نكون على قدر المسؤولية والتحدي".