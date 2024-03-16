كوزمين: الحكم المرزوقي ردّ عليّ بطريقة متعالية

كشف مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، عن سبب طرده من الملعب في مباراة فريقه مع النصر (2-2)، ضمن الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، وكواليس الحوار الغاضب الذي دار بينه وبين الحكم سلطان المرزوقي.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية: «الحكم ردّ عليه بطريقة متعالية نوعاً ما، عندما سألته لماذا أعطى لاعب النصر البرازيلي غلوبير ليما بطاقة صفراء، رغم أن تدخله مع لاعب الشارقة، الكرواتي مارو كاتينيك، كان عنيفاً جداً، وتسبب في إصابة الأخير قبل أن يخرج الحكم بعد ذلك البطاقة الحمراء للاعب النصر؟».

وأوضح: «تأثرت كثيراً بإصابة مارو، لأن التدخل العنيف ضده كان يمكن أن يؤثر في مستقبله، خصوصاً أنه لاعب صغير السن، وأعتقد أن الرؤية كانت واضحة جداً بالنسبة للحكم، وليست بحاجة إلى تدخل تقنية (الفار)».

وأضاف: «أحترم الجميع، لكن من واجبي أن أحمي النادي واللاعبين».

يُذكر أن لاعب الشارقة مارو كان قد نقل بسبب الإصابة إلى مستشفى القاسمي في الشارقة لتلقي العلاج اللازم، وأعلن بعدها نادي الشارقة في بيان صحافي، أن الأشعة الأولية لإصابة اللاعب تظهر عدم وجود كسر، لكن اللاعب سيخضع إلى المزيد من الفحوص للوقوف على نوع الإصابة وبرنامج العلاج.

وتابع كوزمين: «المباراة شهدت طردي من قبل حكم المباراة، وسبق للحكم نفسه أن طردني خلال مباراة سابقة جمعت فريقي مع الجزيرة، وكان وقتها الشارقة قد حقق سلسلة انتصارات متتالية، كما أن فريق الشارقة حصل على حالتي طرد عندما أدار الحكم نفسه مباراة كأس السوبر الأخيرة التي جمعت الشارقة مع شباب الأهلي».

شرودر: النصر يعاني غياب المهاجم الصريح

أكد مدرب فريق النصر، الهولندي ألفريد شرودر، في تصريحات صحافية أن «(العميد) بدأ المباراة في الشوط الأول بشكل جيد، وأحرز هدف التقدم، لكن بعد ذلك، فإن فريقه لم يكن الأفضل في المباراة، سواء في التنظيم داخل الملعب أو بناء الهجمات من الخلف»، معتبراً أنه «حتى الضغط العالي لم ينفذه فريقه بشكل مثالي وأهدر بعض الفرص»، مشدداً على أن «النصر يعاني غياب المهاجم الصريح في صفوفه».

مدرب الشارقة:

. الحكم نفسه طردني أيضاً خلال مباراة سابقة جمعت الشارقة مع الجزيرة.