العين يواجه عجمان بدافع «النصر»

يستأنف العين منافسته على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بمواجهة مضيفه عجمان في العاشرة مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد في ختام الجولة الـ16 من البطولة.

وكان العين قد أنجز مهمته الآسيوية بنجاح، بعد أن تخطى عقبة النصر السعودي في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بركلات الترجيح، بعدما لعب الحارس الدولي خالد عيسى دور البطل، وقاد فريقه إلى التغلب على النصر، ليكرر ما فعله أمام اتحاد كلباء في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وصعد بالعين للمباراة النهائية للقاء الوحدة.

وتبدو معنويات العين في قمتها وأمامه فرصة سانحة لمواصلة الضغط على الوصل، صاحب الصدارة، والحفاظ على آماله في اللحاق به، علماً بأنه ماتزال لديه مباراة مؤجلة مع الجزيرة ستقام في 11 أبريل المقبل.

وتعزز المواجهات السابقة التي جمعت العين مع عجمان، حظوظ «الزعيم» في العودة بالنقاط الثلاث، إذ يمتلك الفريق الزائر أفضلية واضحة على مستوى النتائج بفوزه في 19 مباراة سابقة، مقابل انتصار وحيد لـ«البرتقالي»، وحضر التعادل في ثلاث مناسبات.

وكان العين قد ضرب عجمان بقوة في مباراة الفريقين في الدور الأول، حينما فاز بستة أهداف دون مقابل.

وسيكون عجمان أمام مهمة بالغة الصعوبة للخروج بأفضل نتيجة ممكنة، وكسر حاجز التفوق لمنافسه في مباراة الليلة.

وربما تكون النقطة المضيئة لفريق عجمان في مباراة العين، هي الضغط المتلاحق الذي يتعرض له نجوم «الزعيم» من خوض مباريات كثيرة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، لكن مدرب العين الأرجنتيني هرنان كريسبو، قد يدفع بعناصر غابت أو لعبت لبعض الفترات في مباراة النصر، لتفادي تأثر أداء فريقه بالإرهاق وضغط المباريات.

وفي المقابل، شكا مدرب عجمان، الروماني أيسايلا، من توقف فريقه عن خوض مباريات رسمية لنحو أسبوعين، بعد تأجيل مباراة بني ياس التي كانت مقررة الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية، قائلاً في مؤتمر صحافي: «لم نكن محظوظين بتكرار تأجيل مباراة بني ياس، لكن الفريق استعد بالصورة المطلوبة لمواجهة العين، ونعلم ما هو مطلوب منا».

• العين يمتلك أفضلية واضحة على عجمان.. فاز 19 مباراة وخسر مرة واحدة وتعادل في 3 مناسبات.