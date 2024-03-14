للمرة الأولى.. العين يصطدم بـ 3 أندية سعودية في نسخة واحدة

ستدخل مواجهة العين أمام منافسه الهلال السعودي في نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التاريخ لكونها المرة الأولى التي يصطدم فيها «الزعيم» بثلاثة أندية سعودية مختلفة في موسم واحد، في وقت يتفوق فيه «البنفسجي» في مجمل اللقاءات على الأندية السعودية منذ انطلاقة البطولة بمسماها الجديد في نسخة 2003، التي كان قد توج بلقبها.

وخلال النسخة الحالية، اصطدم ممثل الإمارات بنظيره الفيحاء السعودي في مرحلة دوري المجموعات، وانتصر «الزعيم» ذهاباً في «دار الزين» 4-1، وكرر فوزه إياباً في الرياض 3-2، والتقى بالنصر في الدور ربع النهائي، وكسب لقاء الذهاب في العين 1-صفر، وخسر الإياب 4-3، لكنه حصد بطاقة التأهل بالانتصار بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

وكانت نسخة 2014 شهدت خوض العين لسيناريو مشابه قليلاً للحالي، إذ واجه الاتحاد السعودي في مرحلة المجموعات، وخسر ذهاباً 2-1، وتعادل إياباً 1-1، واصطدم الفريقان مجدداً في الدور ربع النهائي، وانتصر «الزعيم» ذهاباً في «دار الزين» 2-صفر، وإياباً في جدة 3-1، وتأهل لمواجهة الهلال، لكنه خسر ذهاباً في الرياض صفر-3، وانتصر إياباً 2-1.

وفي المجمل، فإن فريق العين يتفوق في المواجهات التاريخية أمام الأندية السعودية، إذ خلال 37 مباراة جمعت «الزعيم» بفرق دوري روشن، فإنه حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في سبع مواجهات، وخسر في 13 مناسبة، وقد سجل 50 هدفاً، واهتزت شباكه 48 مرة.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة مع الهلال الذي سيتقابل معه في نصف نهائي النسخة الحالية، فإن 13 مباراة تاريخية قد جمعت بين الطرفين، وفاز «الزعيم» بخمس مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر ستاً، وسجل لاعبوه 11 هدفاً، واستقبلت شباكه 16 هدفاً.

وتحيي مواجهة العين أمام الهلال ذكرى طيبة في نفوس جماهير فريق العين، إذ كان «البنفسجي» قد انتصر على الفريق السعودي بهدف نظيف، سجله الأسطورة غريب حارب في افتتاحية مشواره في نسخة 2003، وهو الفوز الذي مهّد للفريق لاحقاً التتويج باللقب القاري.

يذكر أن المواجهة المرتقبة بين «الزعيمين» ستقام ذهاباً في استاد هزاع بن زايد في الـ16 من أبريل المقبل، بينما ستكون مواجهة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض.

العين أمام الهلال السعودي:

- 13 مباراة.

- 5 انتصارات.

- 2 تعادل

- 6 خسارات.

- 11 هدفاً له.

- 16 هدفاً عليه.

مواجهات العين مع الفرق السعودية:

- 37 مباراة.

- 17 فوزاً.

- 7 تعادلات.

- 13 خسارة.

- 50 هدفاً له.

- 48 هدفاً عليه.