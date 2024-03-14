«الأولمبي» يتجمع السبت استعداداً لبطولة «غرب آسيا»

يبدأ المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تجمعه السبت المقبل في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للسفر إلى مدينة الأحساء السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة، التي من المقرر إقامتها من 20 إلى 26 الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات، حيث يلعب في المجموعة الثالثة مع المنتخب المصري.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» حصتين تدريبيتين يومي السبت والأحد المقبلين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للمنتخب، بقيادة الأوروغوياني مارسيلو برولي. وتضم قائمة المنتخب لمعسكر دبي والبطولة، 26 لاعباً هم: راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، أحمد فوزي (الجزيرة) حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس (شباب الأهلي) سعيد المقدمي، حمدان البشر (الفجيرة) خميس المنصوري (بني ياس) أحمد مال الله (يونايتد) مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر) محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي (حتا) وليد المحرزي، ياسر حسن (كلباء) خالد البلوشي (العين) عبدالله أحمد (الوحدة) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الرئيسي (عجمان) ومايد الكاس (الشارقة).