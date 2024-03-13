بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تنطلق اليوم

تنطلق اليوم، منافسات بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية في «أبوظبي سبورتس هب»، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبدعم من دائرة الإسناد الحكومي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من إمارة أبوظبي. وتشمل المنافسات 11 مسابقة رياضية هي: كرة القدم والرماية والبادل واللياقة البدنية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السلة والشطرنج والريشة الطائرة والجري والدرّاجات الهوائية.

وتستمر البطولة حتى 19 رمضان، ضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي، لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، إضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي. من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: إن «البطولة أصبحت علامة مميزة في أجندة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، خصوصاً أنها تحفز الموظفين الحكوميين، وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر صحة واستدامة».