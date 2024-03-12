العين يكتب تاريخاً جديداً في آسيا بالروح الجماعية

سطر فريق العين فصلاً جديداً في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بتأهله للمرة الخامسة إلى الدور نصف النهائي من المسابقة القارية، بتغلبه على النصر السعودي بركلات الترجيح (3-1) بعدما فاز النصر (4-3) في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتساويا ذهاباً وإياباً (4-4)، ويحتكم الفريقان بعد ذلك للركلات التي ابتسمت للعين، وأكثر ما يميز الصعود هذه المرة أنه جاء على حساب فريق النصر السعودي، المدجج بمجموعة من اللاعبين النجوم بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وارتفع مؤشر حالة اليقين لدى جماهير «البنفسجي» بقدرة فريقهم على الذهاب بعيداً في النسخة الحالية عطفاً على النتائج القوية والأداء الرائع الذي قدمه اللاعبون خلال مرحلة المجموعات، وفي دور الـ16 وربع النهائي وخصوصاً بعد أن استطاع الفريق التأهل على حساب «نصر رونالدو».

وكان العين قد أحرز لقب المسابقة في نسخة 2003، ويسير في النسخة الحالية بخطى ثابتة نحو المنافسة عليها مجدداً، لكن ذلك سيتطلب من «الزعيم» تخطي المربع الذهبي أولاً، ومن ثم تفادي سيناريو 2004 حينما خسر النهائي أمام الاتحاد السعودي ونسخة 2016 التي فقدها في مواجهة تشونبوك الكوري الجنوبي.

وأكثر ما يبعث على الاطمئنان هي الروح الجماعية التي تسيطر على اللاعبين، والأسلوب التكتيكي بالاعتماد على المهاجم الوهمي الذي أثبت نجاعته في غياب هداف الفريق التوغولي لابا كودجو بسبب الإصابة، والذي يتوقع أن يكون جاهزاً لموقعة نصف النهائي بعد شهر.

وكان «الزعيم» قد أظهر منذ بداية النسخة الحالية رغبته الواضحة في الذهاب بعيداً في المنافسة على لقبها، إذ تخطى مرحلة المجموعات بمجموعة من الأرقام تحدث لأول مرة، بداية من فوزه في خمس مباريات من أصل ست مباريات، حاصداً بذلك 15 نقطة، كما أنها المرة الأولى التي ينتصر في أول أربع مباريات في مرحلة المجموعات، إضافة إلى الحصيلة التهديفية المرتفعة في ذات المرحلة التي بلغت 17 هدفاً.

وتاريخياً فإن العين خاض 129 مباراة في المسابقة بنظامها الجديد، وحقق الفوز في 54، تعادل 36 مرة، بينما خسر 39 مباراة، وقد سجل لاعبوه 200 هدف، بينما استقبلت شباكه 171 هدفاً.

وكان لاعبو فريق العين خلال لقاء النصر قد ردوا بصورة عملية على تصريحات قائد الفريق السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو التي كان قد أطلقها في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، وتوعد فيها العين بالهزيمة بـ«ريمونتادا»، لكن اللاعب الحائز جائزة أفضل لاعب في العالم (خمس مرات) لم يكن على قدر التحدي خلال المواجهة التي حصد فيها «الزعيم» الأهم وهو بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بينما توقفت مسيرة «الدون» بصورة مبكرة.

وخلال مجريات اللقاء التي جرت في ملعب «الأول بارك» كان لاعبو فريق العين الطرف الأكثر هدوءاً، وأداروا المباراة في أوقات كثيرة كما كانوا يرغبون، خصوصاً أنهم أظهروا احتراماً كبيراً للمستضيف النصر الذي يمتلك مجموعة لاعبين من العيار الثقيل، في حين أن رونالدو أضاع فرصة تسجيل هدف وصفته صحيفة (أس) الإسبانية بأنها الأكثر غرابة في مسيرة (الدون).

وكان المسؤولون في نادي العين قد نجحوا في عزل اللاعبين عن أجواء التوتر قبل المباراة، واللافت أن معظم التصريحات التي أدلى بها مدرب الفريق، الأرجنتيني هيرنان كريسبو واللاعب البارغوياني اليخاندرو كاكو في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة كانت تحمل في طياتها الكثير من الاحترام لمنافسهم، وأهمية التركيز في نفس الوقت.

وفي الملعب احتشد 1500 عيناوي خلف فريقهم ظلوا يرددون على مدار أوقات اللقاء الأهازيج الخاصة بـ«الزعيم» وهو ما أشعر اللاعبين بالمزيد من المسؤولية، وردوا لهم ذلك بالحصول على بطاقة التأهل، والاحتفال معاً عقب نهاية المباراة وسط فرحة صاخبة.

كريسبو: قدمنا مباراة رائعة جداً

أعرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو عن سعادته بتجاوز النصر في ربع النهائي، مؤكداً أن المواجهة كانت رائعة، وأن «الزعيم» قدم أداء مثيراً، واستحق عليه الفوز، وأنه يقدم التهنئة للاعبيه على الروح التي أظهروها، والمستوى الذي قدموه.

وقال في مؤتمر صحافي: «قدمنا مباراة رائعة جداً، وأنا سعيد بتأهل العين إلى نصف النهائي، والجميع استمتع بمشاهدة المباراة، أهنئ اللاعبين على إظهار الشخصية القوية، وإذا حللتم المواجهة ستجدون أن العين كان الأفضل في المواجهتين».

بدوره، قال مدرب فريق النصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو إنه لا يخشى من الإقالة بسبب الخروج، وأنه يمتلك خبرة 27 عاماً في التدريب، وأنه لم يحدث وأن ترك فريقاً واحداً في وسط الموسم.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «صنعنا 30 هجمة، وفي الشوط الثاني كنا أفضل تكتيكياً، في كرة القدم النتائج هي الأهم، ونتحمل الأخطاء الفردية، تدرّبنا على ركلات الترجيح، واللاعبون الذين سددوا نجحوا في التسجيل في كبرى المسابقات الأوروبية».

ووفقاً لروزنامة الاتحاد الآسيوي، فإن مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب ستقام ذهاباً يوم 16 أبريل المقبل، بينما تلعب مواجهة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

ركلات الترجيح.. أبكت وأسعدت العين

عادت ركلات الترجيح لتسعد فريق العين بابتسامتين خلال أسبوع واحد، بعد أن أبكته في الموسم الماضي، وذلك حينما خسر الفريق لقب كأس رئيس الدولة أمام الشارقة بركلات الحظ (13-14) عقب التعادل في الوقت الأصلي (1-1).

وفيما كانت تلك الخسارة موجعة خصوصاً أنها تسببت في خروج الفريق خالي الوفاض في ذلك الموسم، إلا أن الأمور في الوقت الحالي مختلفة تماماً، إذ إن ركلات الترجيح قادت الفريق إلى نهائي كأس الرابطة على حساب اتحاد كلباء، الخميس الماضي، ومنحته كذلك بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي.

غريب والشامسي.. 21 عاماً بين الهدف الأول والـ 200

تفصل 21 عاماً وثلاثة أيام بين الهدف الأول الذي سجله فريق العين في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد وجاء بأقدام لاعبه غريب حارب في مرمى الهلال السعودي، والهدف رقم 200 الذي أحرزه اللاعب سلطان الشامسي في شباك فريق النصر السعودي خلال إياب الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، وهو الهدف الذي كان سبباً رئيساً في تعزيز فرصة «الزعيم» وتأهله إلى المربع الذهبي.

راحة للعين قبل لقاء «البركان»

حصل لاعبو فريق العين على راحة، يوم أمس، للاستشفاء من حالة الإرهاق الشديدة التي تضرب اللاعبين، والتي زادت بعد خوض 120 دقيقة خلال لقاء النصر السعودي، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته في العاشرة من مساء اليوم بتدريبات خفيفة، تحضيراً لمواجهة عجمان المقررة الجمعة ضمن الجولة الـ16 من الدوري.