10 فرق تشارك في بطولة الشارقة الرمضانية لكرة الصالات

تستضيف قاعة نادي البطائح في الرابع من شهر رمضان المبارك، منافسات بطولة الشارقة الرمضانية لكرة الصالات بمشاركة 10 فرق، وزعت على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: الشارقة للدفاع المدني، وشرطة الشارقة، وأتليتيكو جونيور، بينما ضمت الثانية فرق: شرطة دبي، والوجدان، ونجوم المستقبل، وضمت المجموعة الثالثة فرق: مجلس الشارقة الرياضي، والجالية السودانية، وروح التحدي، والنجوم.

بدوره أعلن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالملك جاني عن جوائز البطولة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 30 ألف درهم، إلى جانب الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية، إضافة إلى الجوائز العينية والتحفيزية لنجوم البطولة والجمهور والتي ستقدم بشكل يومي.