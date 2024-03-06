الجنيبي: الذكاء الاصطناعي في كرة القدم «ضرورة مُلحّة»

أكد رئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، عبدالله الجنيبي، أن كرة القدم باتت علماً يُطبق، ومنهاجاً يُدرّس، ولا يمكن بلوغ مراتب متقدمة في مقاعد التنافسية العالمية في المجال ذاته دون أن تكون المعرفة والتخصصية والاستراتيجية هي أبرز محاور رؤية أي مؤسسة رياضية حالمة بمواءمة المعايير العالمية في صناعة كرة القدم.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثالثة من منتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي بدأ، صباح أمس، بفندق رافلز في دبي، ويختتم اليوم.

وقال الجنيبي: «عجلة كرة القدم على المستويات الفنية والتجارية والتسويقية والإعلامية لا تتوقف عن الدوران، في ظل التسارع التكنولوجي في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي بات توظيفه في كرة القدم ضرورة مُلحّة من أجل مواكبة المتغيرات، لأن التطوير أصبح بمثابة عملية مستمرة، غير قابلة للتوقف إضافة إلى مفاهيم الاستدامة التي تفتح لنا المجال لحماية هذا الكوكب عبر كرة القدم التي تتابعها شريحة ضخمة من سكان هذه الأرض التي نأمل أن تبقى خضراء على الدوام».

وشهدت الجلسة الأولى من المنتدى مناقشة «التفاعل الجماهيري والإعلام الرقمي»، عبر عرض ألقاه المدير التنفيذي لنادي إيفرتون لكرة القدم، آلان ماكتافيش، استعرض فيه أهمية الإعلام الرقمي في التفاعل مع الجماهير، ونشر الرسائل والمعلومات والترويج لأحداث النادي المختلفة، وأبرز ماكتافيش، أرقاماً وإحصاءات عدة في هذا الصدد، وقدم توصيات للأندية من أجل تعزيز التفاعل الجماهيري.

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة كرة القدم للمستقبل «إف إف إف» والخبير في الاستدامة في الرياضة، إليوت آرثر، تأثير المناخ في الرياضة وكرة القدم في الشهور الـ12 الماضية، التي كان من أثرها تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج، لتقام في يناير 2024، بسبب سوء الأحوال الجوية في الدولة المنظمة، وهو ما يعني أن كرة القدم تتأثر بعوامل كثيرة.

كما سلّط منتدى تطوير الدوري الضوء على محور «التوجهات الحديثة في كرة القدم»، الذي استعرض خلاله المستشار الأول في شركة «تي إف جي» جوردان هيث المكانة العالمية للكرة الآسيوية، مقارنة مع كرة القدم في بقية القارات، والتوجهات الحديثة لكرة القدم الآسيوية، ثم أبرز الفرص المتاحة للأندية الإماراتية المحترفة، والتطور الكبير للكرة الآسيوية في استقطاب أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ما أسهم في تطور جوانب عدة تسويقية وإعلامية وفنية أيضاً.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لرابطة المديرين الرياضيين «إيه إس دي» أهمية دور المدير الرياضي والتطوير الاستراتيجي في كل نادٍ، وتأثيره في البنية التحتية الرياضية للأندية، من أجل تحقيق نجاحات مستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية التي تسهم في استدامة العمل الفني وتطوره.

واختتم اليوم الأول بمحور «التصاميم العصرية للاستادات»، تناول فيه المدير التنفيذي «إيه إف إل» والخبير في تصميم الاستادات مارسيل ريديارد، صناعة الاستادات، وتحديداً مستجدات مجال تصميم الملاعب الحديثة، وما تشمله من تكنولوجيا أيضاً تساعد كثيراً على جذب الجماهير.

• اختتم اليوم الأول بمحور «التصاميم العصرية للاستادات».