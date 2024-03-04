الحالة الجوية المتوقعة خلال قمة العين والنصر .. نصيحة مهمة للجماهير

تنطلق مواجهة العين وضيفه النصر السعودي في الساعة 08:00 من مساء اليوم الاثنين على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في وقت حذر فيه المركز الوطني للأرصاد من الحالة الجوية المتوقعة بداية من نهار اليوم والتي تستمر حتى الأربعاء.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر بمنخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصحبه تيار هوائي من طبقات الجو العليا مع تدفق السحب، وأن كمية السحب تزداد تدريجيا من بعد ظهر اليوم الاثنين من جهة الغرب وتمدد على مناطق متفرقة من الدولة.

كيف استعان نادي العين بإرث "مونديال الأندية" في تنظيم مواجهة النصر؟ (صور) https://t.co/GpZgwE6N8y | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 4, 2024

ووفقاً للنشرة اليومية للمركز الوطني فإنه من المتوقع وجود فرصة لسقوط الامطار المتفرقة، وأنها ستكون مختلفة الشدة إلى غزيرة مع البرق والرعد احياناً.

ويوصي خبراء الطقس بضرورة الاحتياط بالملابس الخاصة بالمطر، علماً بأن سقف ملعب المباراة مفتوح.